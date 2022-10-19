Банк России отказывается от золота

Покупка золота для пополнения международных резервов России подтолкнет рост денежной массы в стране. В связи с этим в настоящее время приобретение данного драгметалла российский Центробанком нецелесообразно, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах — это то, что в настоящий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», — приводит «Интерфакс» тезис из выступления представителя ЦБ на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации. Такое заявление стало ответом на предложение главы Союза золотопромышленников Сергея Кашубы поддержать золотодобывающую отрасль за счет выкупа всего нереализованного на рынке драгметалла.

«Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота для пополнения Фонда национального благосостояния в том объеме, в каком оно считает целесообразным, и правительство в целом в рамках проведения промышленной политики может рассматривать какую-то поддержку сектора, но целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России», — подчеркнул Алексей Заботкин.

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Он также отметил, что Банк России в марте-апреле покупал золото на рынке для стабилизации ситуации. «Были произведены закупки золота, они были не в очень большом объеме, это происходило в марте-апреле, когда действительно рынок был крайне дезориентирован и когда кроме нас, на самом деле, на рынке покупателей в принципе не было. В этот момент в целях стабилизации рыночной конъюнктуры мы действительно проводили покупки в тех объемах, которые в тот момент нам были готовы продать», — уточнил зампред ЦБ РФ.

Как отметил в комментарии «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, Банк России в марте-апреле покупал золото в очень небольшом количестве, а позже и вовсе приостановил покупки. Золото — исторический фаворит, оно хранится в резервах центральных банков всех стран мира. Это самая распространенная форма накопления богатства. Активы Банка России пятые по величине в мире, и согласно его данным, все слитки на сумму 130 млрд долларов находятся в хранилищах РФ.

С одной стороны, держать все свое золото у себя имеет смысл, так как Запад не сможет заблокировать золотые слитки из-за санкций, заметил эксперт. С другой — мировыми центральными рынками золота являются Лондонская и Нью-Йоркская биржи, где большинство участников, хранят, покупают и продают данный металл. Хранение слитков внутри страны значительно усложняет их потенциальную продажу и делает сложноликвидным активом. Для того чтобы обменять металл на деньги в таких условиях, необходимо найти покупателя и физически доставить золото ему. Для этого требуется масса времени и сил.

Поэтому наращивать в текущей ситуации золотой запас неэффективно, уверен Владимир Сагалаев. Гораздо лучше инвестировать свободные денежные ресурсы в реальные сектора экономики, такие как добыча, производство, обработка, оборудование, технологии и инфраструктура. Конечно, на это потребуется какое-то время и деньги, но это — задел на будущее и вклад в усиление экономики страны.

Другое дело, что в общей сложности с начала текущего года международные запасы тают, указал аналитик. Они сократились на 102,6 млрд долларов (с 643,2 млрд до 540,6 млрд по состоянию на 1 октября 2022 года). Резервы сокращаются, так как бюджет России дефицитный, и расходы превышают доходы. Более того, правительство РФ запланировало исполнение федерального бюджета с дефицитом на три будущих года.

Дефицит бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП, или 3 трлн рублей, с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП, или 2,9 трлн рублей в 2024 году и 0,7% ВВП, или 1,6 трлн рублей в 2025 году. По прогнозным значениям резервы продолжат сокращаться и пополнить их в ближайшее время будет нечем, если что-то кардинально не изменится. Так что говорить о накоплении, тем более в золоте, не приходится, считает Владимир Сагалаев.

Альтернатива без альтернатив

В рамках обычных экономических теорий покупка золота в резервы центрального банка не является разумной или эффективной, признал ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Как минимум, золото требует определённых условий хранения, а это расходы, которые несёт регулятор. Покупка наиболее ликвидных валют обеспечивает максимальную скорость расчётов, а также может принести дополнительный доход, так как подобные резервы инвестируются в долговые бумаги с различными сроками обращения соответствующих стран. Между тем, текущую ситуацию сложно назвать обычной, а по сей причине академические мерки плохо согласуются с реальностью.

Пока условия работы были традиционными, доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк полностью удовлетворяли потребности формирования международных резервов, обратил внимание «Эксперта» Андрей Кочетков. Ещё несколько лет назад покупку золота Центробанком называли неразумной мерой. Однако всё меняется, и сегодня золото остаётся главным и наиболее устойчивым резервом регулятора. Его можно продать на доступных рынках и получить ту валюту, которая требуется для обеспечения экспортно-импортных операций. Анонимность золота позволяет использовать его без ограничений в условиях региональных санкций. Этого преимущества лишены все валюты центральных банков мира.

Нецелесообразность покупки золота представители ЦБ РФ объясняют рисками увеличения денежной массы. Однако нет никакой разницы, конвертируются ли рубли в золото, или в иностранную валюту, заявил Андрей Кочетков. Разве только покупка валюты будет одновременно сопровождаться ослаблением рубля, что столь сильно любит Минфин. Поэтому у эксперта появляются мысли о том, что регулятор просто боится слишком стабильного рубля.

На роль главной альтернативы доллару и евро сегодня претендует китайский юань. Это заметно даже по объёмам торгов на Московской бирже. Если прежде операции с юанем составляли незначительные доли от операций с евро, то сегодня китайская валюта стала более популярной, чем европейская. Однако стоит помнить, предупреждает аналитик, что у юаня есть свои весьма большие риски. Можно даже не говорить о проблемах внутренней экономики, где образовался кризис на рынке недвижимости.

Достаточно вспомнить о Тайване и о геополитических провокациях, связанных с ним. США уже открыто принимают различные санкции против Пекина, ограничивают поставки высокотехнологичной продукции, проводят крайне провокационную политику по тайваньскому вопросу. Поэтому китайская валюта обладает существенными рисками не только в экономике, но и в сфере мировой политики, указал эксперт. Соответственно, упор в формировании международных резервах на китайской валюте это преднамеренное создание рисков для валютных накоплений страны.

В этом отношении золото является альтернативой без альтернатив, настаивает Андрей Кочетков. Почти все относительно дружественные к РФ страны имеют золото в своих резервах, а также признают его в качестве объекта ценности. Поэтому в условиях «черного дня» оно может оказаться одним из немногих инструментов, который сохранит свою стоимость и ликвидность. Если в ЦБ РФ не готовы покупать непосредственно золото, то средством накопления могут выступить стратегические материалы, которые востребованы, как в мирное, так и в иное время. Пусть это менее ликвидные активы, но они растут в цене вместе с инфляцией в валютах центральных банков, а также сохраняют свою востребованность в любых обстоятельствах.

Для всех остальных потребностей обеспечения экспортно-импортных операций у российского регулятора уже достаточно накопленных средств, добавил эксперт. Изымать новые объёмы денег из экономики в виде покупки иностранной валюты в условиях сложного периода в экономике гораздо более нецелесообразная мера, чем покупка золота, или иных активов, у своих собственных производителей.

Более того, по словам Андрея Кочеткова, перевод части российского экспорта на оплату рублями позволяет говорить, что сам рубль становится резервной валютой в объёмах отечественных зарубежных поставок. То есть часть критичного импорта может быть покрыта собственной валютой, снижая потребность в формировании запасов иных постоянно дряхлеющих иностранных денег.