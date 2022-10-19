Число кибератак на финансовый сектор РФ удвоилось

Число DDoS-атак на финансовые организации в России в третьем квартале выросло вдвое в годовом выражении, участились как массовые кибератаки, так и целевые — более изощренные и длительные. Об этом на форуме «Цифротех» заявил зампред Центробанка Герман Зубарев, передает агентство «Прайм».

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«В настоящее время ситуация стабильно напряженная. По предварительным данным, за третий квартал этого года, если сравнивать его с третьим кварталом 2021 года, рост DDoS-атак мы наблюдаем в два раза, и на четверть примерно выросли атаки с использованием вредоносного программного обеспечения», — сообщил Зубарев.

П его словам, финансовые организации в РФ столкнулись с беспрецедентным количеством кибератак, в марте и в мае фиксировался их кратный рост — до 20 раз. Зубарев отметил, что в частности, увеличились массовые DDoS-атаки, которые организуют хакерские активисты, — для них характерна высокая интенсивность, но не высокая сложность. Злоумышленники обычно заранее объявляют дату атаки, приглашая поучаствовать в ней всех желающих. Для тех же, у кого нет средств для совершения атаки, предлагаются специальные программы, уточнил представитель ЦБ.

Кроме того, по словам Зубарева, растет число целевых атак. Это уже более высокий уровень, на котором работают профессиональные хакерские группировки. Такие атаки отличаются изощренностью, длительностью и сложностью обнаружения, рассказал зампред ЦБ.

