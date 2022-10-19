Эксперт: «Экономику — на военные рельсы»

Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Правительству предписано в течении трех дней представить предложения о мерах, применяемых на этих территориях.

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«Ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение. Правительству Российской Федерации в соответствии с предложениями Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение», — говорится в тексте указа N 756 от 19 октября, опубликованного на портале правовой информации.

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В указе также говорится о том, что в соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года N 1-ФКЗ «О военном положении» при необходимости в России могут применяться иные меры в период действия военного положения.

На войне — как на войне

В тот же день президент подписал указ N 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N 756». Этим указом во всех регионах страны вводятся различные режимы управления (уровни реагирования). Для четырех упомянутых выше субъектов Федерации вводится максимальный уровень реагирования, где высшие органы исполнительной власти обязаны в своей деятельности руководствоваться законом «О военном положении», законом N 61-ФЗ «Об обороне», и иными правовыми актами Российской Федерации. Согласно этим правовым актам, на территории вновь образованных субъектов РФ ведётся территориальная оборона и создаются штабы территориальной обороны.

В ряде регионов страны, граничащих с зоной боевых действий, вводится средний уровень реагирования. Такой режим предписывает перечень мер, которые должны осуществлять региональные власти этих субъектов.

«Ввести на территориях республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — гласит текст указа.

Помимо этого, в перечисленных регионах предписано усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. На указанных объектах вводится особый режим работы.

В числе прочих мер указываются временное отселение жителей указанных регионов в безопасные районы с обязательством предоставления таким жителям стационарных или временных жилых помещений, введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней. Помимо того предусмотрено ограничение движения транспортных средств, и осуществление их досмотра, а также введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование из работы для нужд обороны.

На местах — по ситуации

На территории Центрального и Южного федеральные округов отныне будет действовать режим, обозначенный как уровень повышенной готовности. Перечень мер, которые должны осуществлять власти этих регионов, включая столицу, почти полностью повторяет меры, указанные в рамках режима среднего уровня реагирования — за исключением мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

На остальной территории страны вводится режим, обозначенный как уровень базовой готовности. Указанный режим носит более свободный характер, хотя в его рамках также предполагается проведение мероприятий по линии МЧС, усиление общественного порядка и безопасности, охрана и особый режим работы важных инфраструктурных объектов. Реализация мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения этим указом также установлена.

«Установить, что перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации», — гласит текст указа.

Для реализации перечисленных мер во всех регионах страны создаются оперативные штабы из представителей исполнительной власти, а также представителей Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти и организаций этих регионов.

Все должно быть в рамках правового регулирования

«Военное положение в названных регионах вводится для улучшения координации и принятия быстрых неотложных мер в случае, если того потребует ситуация конкретно на месте, — прокомментировал «Эксперту» президентские указы главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Потому, что мы ожидаем, в том числе, украинского наступления. Здесь могут понадобиться разные решения. Поэтому, думаю, введение военного положения в четырех упомянутых субъектах абсолютно оправдано и отвечает складывающимся реалиям».

Говоря о мерах, предусмотренных указом — в частности о проведении мобилизационных мероприятий в сфере экономики — Коротченко сказал, что таким образом государство переводит управление экономикой на новые рельсы.

«Государство стремится выстроить модель руководства экономикой таким образом, чтобы максимально решить вопросы, связанные с обеспечением всем необходимым Вооруженных Сил — начиная с экипировки и заканчивая военной техникой», — сказал военный эксперт.

Свое мнение о введении военного положения, а также различных режимов управления на российских территориях высказал нашему изданию на условиях анонимности и представитель спецслужб, бывший сотрудник Национального антитеррористического комитета России, участник контртеррористической операции в Чечне. По его словам, четкое регламентирование действий властей и различных ведомств в текущих условиях назрело давно.

«Всякие действия подобного характера должны осуществляться в рамках четкого правового регулирования, — сказал «Эксперту» собеседник. — Так было, например, в Чечне, когда введение режима КТО на территории Чеченской республики способствовало более четкому пониманию действий со стороны и властей, и силовиков, которые могли опираться отныне на законодательные акты. Так будет и в рамках СВО, когда все будут четко понимать: что они могут, чего не могут, что обязаны сделать и чего стоит избегать. Это поможет избавиться от ненужных административных проволочек и возможного недопонимания со стороны различных структур, участвующих в процессе».