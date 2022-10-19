Эксперт: «Главное — что мы сорвали их план»

Украинские вооруженные силы начали активные действия на Херсонском направлении. О готовящемся наступлении ВСУ на данном участке линии вооруженного противостояния обе враждующие стороны говорили неоднократно. Сегодня около полудня этому было явлено наглядное доказательство.

Статья по теме: Президент ввел в регионах разные уровни реагирования

«По состоянию на 12.20 укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка-Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады», — сообщили РИА Новости со ссылкой на телеграмм-канал замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, который отметил, что данные действия украинская сторона произвела после артиллерийской подготовки и при содействии большого количества беспилотников.

Статья по теме: Эксперт: «Экономику — на военные рельсы»

Около 19 часов агентство, также со ссылкой на Кирилла Стремоусова опубликовало информацию о том, что российская армия отразила все попытки прорыва украинских войск в Херсонской области. «Все атаки отбиты. У них резкого прорыва уже быть не может, попытки все их купированы», — сообщил замглавы херсонской областной администрации, указав при этом, что линии фронта осталась незыблемой, ситуация там контролируется.

Попытка наступления, а не разведка

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, комментируя «Эксперту» произошедшие на фронте события, пояснил, что речь в данном случае идет именно о попытке наступления, которая захлебнулась, а не о пресловутой разведке боем, как интерпретировали боестолкновения под Херсоном некоторые комментаторы.

«Разведка боем такими силами — 3 батальона, один из них танковый — не производится, — сказал Кошкин. Разведка боем — это рота, максимум — батальон. Она, такая разведка, к слову, производилась во времена Великой Отечественной, с целью выявления огневых точек, силами до батальона. Но сейчас, при современных высокотехнологичных методах разведки, а это и БПЛА, и космическая разведка, разведку боем уже нецелесообразно проводить».

Эксперт считает, что в данном случае имела место попытка ВСУ прорвать оборону российской армии, с целью дальнейшей попытки наступления. «Нет сомнения, что ВСУ нащупывали место для прорыва линии обороны с нашей стороны. А затем, думаю, у них там ожидали резервы, бросить эти резервы в прорыв с целью расширить его», — пояснил Кошкин.

Причин несколько, но главная — российская армия

Говоря о причинах того почему атака украинских войск захлебнулась, собеседник «Эксперта» назвал среди них низкий моральный дух противника, отсутствие слаженности между его подразделениями и нескоординированные действия командования частями ВСУ. «Когда за спиной стоят заградотряды, в таких условиях люди несколько не активны. Не исключено, что не сложилась координация у украинского командования, не смогли поддержать атакующих огнем, кто-то впереди замешкался, залег, и атака захлебнулась», — разъяснил Кошкин.

Среди возможных задач, которые могли иметь наступающие украинские подразделения, политолог назвал также попытку захвата плацдарма для последующего удара по плотине Каховской ГЭС. «Суровикин сказал, что мы ждем ракетного удара по Каховской ГЭС. Эта группа (наступающих – «Эксперт») возможно должна была занять плацдарм, который впоследствии планировались расширить, и, заняв плацдарм, они должны были нанести ракетный удар. Главное — что мы сорвали их план», — сказал Кошкин.

Он добавил, что главная причина срыва попытки наступления ВСУ — российские войска. «Не надо, в первую очередь, сбрасывать со счетов наших ребят. Это, в большей степени, их заслуга, они смогли мужественно в этих условиях заставить наступление противника захлебнуться», — закончил Кошкин.