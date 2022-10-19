У Финляндии возникли проблемы с новым ядерным реактором

Надежды финнов без проблем пережить предстоящую зиму, похоже, не оправдались. Ввод в строй нового ядерного реактора на АЭС «Олкилуото», который собирались запустить в декабре этого года, откладывается, сообщает Bloomberg. Задержка ввода его в действие усилит дефицит электроэнергии в этой северной стране. Власти Финляндии уже предупредили население о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой.
Специалисты объясняют задержку технической неисправностью в насосах для подачи воды. Повреждение обнаружили, говорится в заявлении энергетической компании Teollisuuden Voima Oyj, во время испытаний турбины. В заявлении оператора станции также говорится, что никаких угроз безопасности населения нет и что новая дата ввода реактора в строй будет определена через несколько дней.
Новый ядерный реактор в Олкилуото, мощность которого составляет 1600 МВт, крайне важен для Финляндии, которая лишилась в мае этого года электроэнергии, много лет поставляемой Россией. Без российского света Финляндия столкнулась с тем же острейшим энергетическим кризисом, что и вся остальная Европа. Оператор финской энергосети уже неоднократно предупреждал о нормировании подачи электроэнергии зимой. Теперь, похоже, их не избежать.
Столкнувшись с энергетическим кризисом: ростом цен и перспективой зимних отключений, финны послушали совет правительства и уже начали активно экономить энергию. Так, к примеру, в сентябре потребление электроэнергии опустилось до июньского уровня, месяца с одним из самых низких уровней потребления энергии благодаря высоким температурам и длинному дню.
Новый реактор будет на АЭС «Олкилуото» третьим по счету. После его ввода эта АЭС будет давать 40% всей электроэнергии в Финляндии. Реактор обошелся Teollisuuden Voima Oyj приблизительно в 6,4 млрд долларов. Его строительство затянулось. Когда реактор начали строить в 2005 году, он считался крупнейшим в мире. Сейчас же он – третий по мощности.
Новый реактор проходит испытания уже полгода. В сентябре он впервые вышел на полную мощность.
АЭС «Олкилуото» находится на одноименном острове у побережья Ботнического залива Балтийского моря на юго-западе Финляндии. Кстати, вторая финская АЭС – «Ловийса» располагается на юге страны, тоже на побережье залива, недалеко от одноименного города. На каждой станции сейчас работает по два реактора.
Кстати, в том же мае 2022 года финская компания Fennovoimа расторгла многомиллиардный контракт с «Росатомом» на строительство третьей АЭС – «Ханхикиви».