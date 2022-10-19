У Финляндии возникли проблемы с новым ядерным реактором

Надежды финнов без проблем пережить предстоящую зиму, похоже, не оправдались. Ввод в строй нового ядерного реактора на АЭС «Олкилуото», который собирались запустить в декабре этого года, откладывается, сообщает Bloomberg. Задержка ввода его в действие усилит дефицит электроэнергии в этой северной стране. Власти Финляндии уже предупредили население о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой.

Специалисты объясняют задержку технической неисправностью в насосах для подачи воды. Повреждение обнаружили, говорится в заявлении энергетической компании Teollisuuden Voima Oyj, во время испытаний турбины. В заявлении оператора станции также говорится, что никаких угроз безопасности населения нет и что новая дата ввода реактора в строй будет определена через несколько дней.