Европа столкнулась с неожиданной проблемой с поставками сжиженного газа

Десятки кораблей со сжиженным газом (СПГ) кружат у побережья Пиренейского полуострова и в Средиземном море из-за задержек с разгрузкой, сообщает агентство Reuters, несмотря на то, что в Европе бушует энергетический кризис и континенту катастрофически не хватает «голубого топлива» в преддверии зимы. ЕС пожинает плоды «регазификации». Газовая инфраструктура королевства и других европейских стран работает на полную мощность, но их катастрофически не хватает для приема больших объемов газа, который понадобился в этом году в результате санкций против России и отказа от российского газа. Ранее Европа получала ок. 40% необходимого газа по газопроводам из России и не торопилась развивать инфраструктуру СПГ. Поэтому сейчас, когда она, как всегда неожиданно и срочно понадобилась, у побережья Испании, наиболее «продвинутой» в этом отношении страны Европы, возникла чрезвычайная ситуация. В южном королевстве 6 СПГ-терминалов, на его долю приходится треть всех европейских мощностей по приемке СПГ и 44% емкости хранения.
Если очередь в ближайшее время не рассосется, то трейдеры могут начать искать альтернативные порты разгрузки на других континентах. Причем, искать им долго не придется, потому что СПГ из-за санкций против России и российского газа сейчас в большом дефиците и пользуется огромной популярностью. Неразгруженный газ с радостью купят в Азии, которая сейчас остро конкурирует с Европой.
Сейчас у побережья Пиренейского полуострова дрейфует как минимум 35 кораблей с СПГ, главным образом, из Америки. Больше всего – не менее 8 их скопилось в Кадисской бухте на юго-западе Андалусии. Испания может предложить на этой неделе шесть причалов на СПГ-терминалах. Национальный газовый оператор королевства Enagas в понедельник, 17 октября, сообщил, что из-за нехватки причалов и перегрузки СПГ-терминалов может отказать в разгрузке части скопившихся газовозов. В заявлении также содержится предупреждение, что такая ситуация сохранится как минимум до начала ноября.
Испания – вершина айсберга, хотя и вершина очень большая. У СПГ-терминалов в других европейских странах тоже очереди кораблей со сжиженным газом, но не такие большие, как в Испании.
«Сейчас на рынке СПГ максимальная мощность плавучих хранилищ на уровне более чем 2,5 млн тонн»,- цитирует Reuters главу судоходной компании FLEX LNG Management Ойстейна Каллеклева.
Ситуация с ожидающими разгрузки газовозами осложняется сейчас еще и снижением спроса на газ со стороны европейской промышленности и аномально теплой погодой в ряде южных стран и, в первую очередь, в самой Испании, из-за чего потребление его в королевстве сейчас существенно ниже обычной для этого времени года величины. Кстати, в чрезвычайной ситуации частично виноваты и некоторые трейдеры, которые не торопились с разгрузкой, когда еще не было таких «пробок». Они хотели больше заработать и выжидали неизбежного повышения цен на газ с приходом зимы и понижения температуры, что, конечно же, приведет к резкому росту потребления газа на отопление. Достаточно сказать, что цена СПГ с доставкой в конце ноября – начале декабря сейчас на уровне приблизительно 2 долларов за миллион британских термических единиц, что выше текущих цен. Такая тактика выжидания частично имела шансы на успех ввиду способности ряда компаний подержать газ на кораблях благодаря всевозможным ЧП типа июньского пожара на СПГ-терминале Фрипорт. Если бы завод и терминал Фрипорт, кстати, второй по объемам производства во всех США, сейчас работал, то компании не могли бы позволить своим кораблям дрейфовать у побережья Европы и ждать повышения цен.
Длинные очереди на разгрузку совпали по времени с объявленным 17 октября решением Пекина прекратить поставки излишков СПГ в другие страны, включая Европу, для наполнения собственных газовых хранилищ в преддверии зимы. Так что теперь спрос на сжиженный газ в Азии еще больше вырастет.
На этой неделе должны встретиться лидеры Франции, Германии, Испании и Португалии для окончательного тура переговоров по строительству газопровода MidCat, по которому природный газ из Испании, а в будущем и водород, сможет поступать в центральную Европу. Это будет третий газовый маршрут, связывающий Испанию с Францией. Его главными сторонниками являются Мадрид, Лиссабон и Берлин, а вот в Париже к идее относятся без особого энтузиазма.