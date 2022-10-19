Европа столкнулась с неожиданной проблемой с поставками сжиженного газа

Десятки кораблей со сжиженным газом (СПГ) кружат у побережья Пиренейского полуострова и в Средиземном море из-за задержек с разгрузкой, сообщает агентство Reuters, несмотря на то, что в Европе бушует энергетический кризис и континенту катастрофически не хватает «голубого топлива» в преддверии зимы. ЕС пожинает плоды «регазификации». Газовая инфраструктура королевства и других европейских стран работает на полную мощность, но их катастрофически не хватает для приема больших объемов газа, который понадобился в этом году в результате санкций против России и отказа от российского газа. Ранее Европа получала ок. 40% необходимого газа по газопроводам из России и не торопилась развивать инфраструктуру СПГ. Поэтому сейчас, когда она, как всегда неожиданно и срочно понадобилась, у побережья Испании, наиболее «продвинутой» в этом отношении страны Европы, возникла чрезвычайная ситуация. В южном королевстве 6 СПГ-терминалов, на его долю приходится треть всех европейских мощностей по приемке СПГ и 44% емкости хранения.

Если очередь в ближайшее время не рассосется, то трейдеры могут начать искать альтернативные порты разгрузки на других континентах. Причем, искать им долго не придется, потому что СПГ из-за санкций против России и российского газа сейчас в большом дефиците и пользуется огромной популярностью. Неразгруженный газ с радостью купят в Азии, которая сейчас остро конкурирует с Европой.