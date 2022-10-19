Импортозамещение в IT: решения в стиле ТУРБО

Целая серия отечественных продуктов для бизнеса, которые должны заместить ушедшие с рынка западные информационные технологии, была представлена накануне в рамках диалог-сессии «Сложности в замещении иностранных экосистем корпоративного ПО: отсутствие полноценных российский аналогов зарубежных ИТ-Решений». Мероприятие, являющееся частью международного форума «Цифротех», прошло при поддержке Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ.

Заместитель генерального директора ГК «Консист» (входит в ЛАНИТ) Марат Короваев напомнил, что разработанные группой решения ТУРБО включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. «Консист» работает на рынке уже около 20 лет, имеет 10 офисов и 600 специалистов по бизнес-консалтингу, внедрению и сопровождению ИТ-систем. Еще в 2019 году она представила полную версию платформы ТУРБО Х, собрав на ней все возможности, которые отвечают современным запросам бизнеса. Сейчас в силу санкционного давления на РФ данная платформа оказалась особенно актуальной.

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По словам Марата Короваева, ТУРБО Х предназначена для эксплуатации нагруженных систем быстрого создания и кастомизации приложений. Фактически она является настоящей экосистемой. ЕЕ использование позволяет объединить все решения, которые заказчик внедряет на различных этапах деятельности, автоматически закрывая потребности предприятия. Это снимает лишние проблемы и необходимость аккумулировать решения между собой. Внедрение платформы также качественно позволяет снизить нагрузку на собственные IT-отделы компаний.

На данный момент ГК «Консист» представлена целая линейка ТУРБО: платформенные разработки ТУРБО Х, система класса ЕАМ ТУРБО ТОРО, ЕРМ/СРМ-система ТУРБО Бюджетирование, флагманские решения ТУРБО ERR, отраслевые решения, функциональные решения и прочее. В команде группы более 50 партнеров, а клиентами ее являются такие компании, как «Ратибор», «Райффайзен Банк», «Технопарк» и другие.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Марат Короваев заметил, что запросы к ГК «Консист» идут практически изо всех отраслей экономики. Есть интерес со стороны металлургов, промышленных предприятий, ритейла, банковской сферы.

«Многие зарубежные вендоры прекратили поддержку информационных систем, что вызвало ряд сложностей у клиентов. Наша цель — предложить альтернативы в функционале и быстродействии. Сегодня мы готовы представить широкий профиль решений по автоматизации различных областей бизнеса: от ТУРБО ERP до трекинга задач. Российская ИТ-индустрия сделала очень большой шаг в сфере цифровизации за последнее десятилетие», — подчеркнул Марат Короваев.

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При этом эксперт заметил, что проблемные зоны у российских решений остаются, и о них хорошо известно Министерству цифрового развития, которое их прорабатывает, формируя соответствующие проекты.

«Но точно есть зоны, где мы как минимум уже сейчас не хуже. Например, у нас есть решение ТУРБО Бюджетирование. Специалисты, которые разрабатывали данное решение ранее, порядка двадцати лет занимались аналогичными проектами на западном ПО. И только потом, уже на основании полученного опыта, было создана наша разработка. Другой пример — наш новый продукт ТУРБО Трекинг. Это решение для управления разработкой ПО для ИТ-компаний, но не только. Когда мы стали смотреть на области бизнес-применения, выяснилось, что продукт в целом хорошо решает такую задачу, как трекинг. Это могут быть процессы в логистических компаниях или отслеживание движения документов внутри, то есть в каком-то смысле любой бизнес-процесс, где надо следить за происходящими событиями и управлять. Но мы решили не разбивать этот функционал на два решения, а сделать всё в рамках одного продукта, что позволяет заказчику получить всё сразу и не заниматься интеграцией», — добавил Марат Короваев.

Он подтвердил, что спрос на продукты ТУРБО действительно существенно вырос. В настоящий момент группа компаний стабильно работает с теми, кто перестал занимать выжидательную позицию и понимает, что «чем раньше он приступит к решению задач новой реальности, тем раньше получит результат и тем самым обеспечит себе конкурентное преимущество в новых условиях».

«Переход на отечественные решения в сфере ИТ — это серьезный вызов для страны. Для этого необходимы человеческие ресурсы и математическая школа. Могу точно отметить, что Минцифры активно помогает в развитии отрасли, активно решая возникающие проблемы. Это тоже хороший знак», — заключил Марат Короваев.