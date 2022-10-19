Инфляция в Великобритании вновь стала двузначной

После неожиданного снижения британской инфляции в августе до 9,9% в сентябре она вновь подскочила, вернувшись в область двузначных цифр. Индекс потребительских цен Великобритании, согласно опубликованным в среду данным Национального статистического управления, вырос на 10,1%.

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Тем самым инфляция вернулась к максимальным значениям за 40 лет, достигнутым в июле. Это превышает консенсус-прогноз экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые ожидали ее роста до 10%.

Главной причиной подъема инфляции стал взлет цен на продукты питания на 14,5% в годовом исчислении. Это самый большой скачок цен на продовольствие в Великобритании с апреля 1980 года.

Но выросла и базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергоносители. Она достигла 6,5%. Это новый 30-летний максимум.

«Сегодняшний отчет подчеркивает опасность того, что базовая инфляция останется высокой даже при ослаблении экономики», — приводит Financial Times слова главного экономиста Capital Economics Пола Дейлса.

По его оценке, темпы роста потребительских цен достигнут 10,5% уже в октябре. А после того, как в апреле истечет срок гарантий правительства по ценам на энергоносители, инфляция составит 11%.

