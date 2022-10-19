Инвесторы капитулировали

Свой традиционный опрос крупнейших управляющих – Global fund manager survey (FMS) – Bank of America ежемесячно проводит еще с прошлого века. Теперь это позволяет оценивать настроения инвесторов в сравнении с целым рядом спадов рынка – от 2020 до 2000 года.

Участники последнего опроса, проведенного с 7 по 13 октября, в сумме управляют $1,1 трлн.

«Рыночная ликвидность значительно ухудшилась», — написали во вторник стратеги Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом. Опрос показал, что средняя доля денежных средств в портфелях управляющих активами составила в октябре 6,3% против 6,1% в сентябре. Это самый высокий уровень с апреля 2001 года.

Так что превышен не только средний долгосрочный показатель (4,8%), но и пики апреля 2020, декабря 2008 и марта 2003 года. Все они случились неподалеку от «дна» рынка – два были после прохождения нижней точки, а один зафиксирован до этого. При этом 49% участников опроса снизили вес акций в портфелях. По сравнению с историческими данными, они на 2,6 стандартных отклонения перевесили денежные средства и на 3 стандартных отклонения недовесили акции.

В такой ситуации не приходится удивляться, что фондовые индексы США с конца августа до прошлого четверга в целом снижались, обновляя минимумы с 2020 года. «Хотя фондовый рынок был невосприимчив к мрачным настроениям до прошлого месяца, он начал лучше отражать пессимизм инвесторов», — отметили стратеги Bank of America.

Инвесторы вообще крайне пессимистично смотрят сейчас в будущее. 83% из них ожидают, что общая прибыль компаний в мире снизится в течение следующих 12 месяцев. 91% заявил, что она вряд ли вырастет на 10% или более в следующем году — это максимум со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Наибольший оптимизм инвесторы проявили в отношении кэша. Также их привлекают акции, которые в текущей ситуации можно считать защитными: здравоохранение, энергетика и основные продукты питания. И при этом они очень негативно настроены в отношении акций в целом и особенно – из Великобритании и еврозоны. Облигации им тоже не нравятся.

При этом управляющие наиболее активно открывали длинные позиции по доллару, нефти и активам ESG. А «шортили» они европейские акции, долговые обязательства и акции развивающихся рынков (включая Китай) и Великобритании.

«FMS кричит о макроэкономической капитуляции, капитуляции инвесторов и, что особенно важно, о начале политической капитуляции», - написал Майкл Хартнетт.

Действительно, процент тех, кто ждет разворота в денежно-кредитной политике быстро растет: уже 28% верит в снижение краткосрочных ставок в ближайшие 12 месяцев против 14% в сентябре. Это неудивительно, ведь 72% управляющих активами ожидают ослабления экономики в обозримом будущем.

На этом основании стратеги Bank of America делают вывод о приближении «дна» медвежьего рынка. Оно, с их точки зрения, будет пройдено в первой половине 2023 года, после того, как ФРС, наконец, откажется от повышения процентных ставок.

Так что «медвежье ралли», начавшееся на прошлой неделе, они моментом прохождения нижней точки считать еще не готовы. Это вполне объяснимо, учитывая, что американский рынок обычно проходит «дно» в период смягчения, а не ужесточения денежно-кредитной политики.

Но и утверждать, что ФРС сможет в начале следующего года перейти к снижению ставки, тоже пока рановато. Сам регулятор вообще-то планирует быстро поднимать ее, а затем весь следующий год удерживать на одном уровне.

Но если крупных успехов в борьбе с инфляцией не будет (а это вполне вероятно), то подъем может и продолжиться – до тех пор, пока размер ставки не окажется выше темпов роста потребительских цен. В этом случае в следующем году «дно» американский рынок может и не нащупать.

Что же до рекордной доли кэша в портфелях, то это не гарантия завершения медвежьего рынка. Еще есть возможности поставить рекорды за 22 и 23 года. Во времена взрыва «пузыря доткомов» в 2000 и 2001 годах она бывала и повыше, чем сейчас, что не помешало акциям падать дальше.

