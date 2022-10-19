Известный пианист Яков Кацнельсон даст сольный концерт в Соборной палате

Вечер фортепианной музыки пройдёт в Соборной палате – обладающем неповторимой акустикой большом зале Московского епархиального дома, расположенном в самом центре Москвы. Бережно восстановленные интерьеры и уникальная атмосфера позволят каждому посетителю насладиться великой музыкой в великолепном пространстве.

Яков Кацнельсон - исключительно одарённый пианист, тонкий музыкант, проникновенный интерпретатор фортепианной музыки всех жанров. Является лауреатом нескольких международных конкурсов, дипломантом Х Международного конкурса И. С. Баха в Лейпциге, конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе и Международного конкурса имени Клары Хаскил в Веве. Доцент Московской консерватории, где музыкант получил высшее образование и окончил аспирантуру (класс народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе). Выступления в России (залы Московской консерватории, зал имени П. И. Чайковского, зал «Зарядье», Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, фестивали «Возвращение» и «Декабрьские вечера») пианист сочетает с многочисленными зарубежными концертами. Не раз играл с ведущими оркестрами России и Европы под управлением Геннадия Рождественского, Эри Класа, Владимира Понькина и других выдающихся дирижёров. С 1998 года ведёт класс концертмейстерского мастерства в Колледже имени Гнесиных, с 2009 – класс специального фортепиано в Московской консерватории; в 2001 он стал ассистентом профессора Э. Вирсаладзе в МГК им. П.И. Чайковского. Время от времени в свет выходят сольные и камерные альбомы пианиста, а его компакт-диск с произведениями И. С. Баха, записанный в 2009 году на фирме Steingraeber в Байройте и изданный фирмой Quarz, получил высокую оценку критиков.

На концерте пианист исполнит сразу несколько произведений Бетховена – прославленную Сонату №8 до минор («Патетическую»), известную своей пассионарностью и огромной взрывной энергией, а также Рондо для фортепиано соль мажор, Фантазию для фортепиано соль минор и Анданте (Andante Favori) для фортепиано фа мажор. Также прозвучит Соната для фортепиано си минор Ференца Листа, в которой композитор приоткрывает тёмную сторону мира.

Вечер фортепианной музыки пройдёт в Соборной палате – обладающем неповторимой акустикой большом зале Московского епархиального дома, расположенном в самом центре Москвы. Бережно восстановленные интерьеры и уникальная атмосфера позволят каждому посетителю насладиться великой музыкой в великолепном пространстве.

Яков Кацнельсон - исключительно одарённый пианист, тонкий музыкант, проникновенный интерпретатор фортепианной музыки всех жанров. Является лауреатом нескольких международных конкурсов, дипломантом Х Международного конкурса И. С. Баха в Лейпциге, конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе и Международного конкурса имени Клары Хаскил в Веве. Доцент Московской консерватории, где музыкант получил высшее образование и окончил аспирантуру (класс народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе). Выступления в России (залы Московской консерватории, зал имени П. И. Чайковского, зал «Зарядье», Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, фестивали «Возвращение» и «Декабрьские вечера») пианист сочетает с многочисленными зарубежными концертами. Не раз играл с ведущими оркестрами России и Европы под управлением Геннадия Рождественского, Эри Класа, Владимира Понькина и других выдающихся дирижёров. С 1998 года ведёт класс концертмейстерского мастерства в Колледже имени Гнесиных, с 2009 – класс специального фортепиано в Московской консерватории; в 2001 он стал ассистентом профессора Э. Вирсаладзе в МГК им. П.И. Чайковского. Время от времени в свет выходят сольные и камерные альбомы пианиста, а его компакт-диск с произведениями И. С. Баха, записанный в 2009 году на фирме Steingraeber в Байройте и изданный фирмой Quarz, получил высокую оценку критиков.

На концерте пианист исполнит сразу несколько произведений Бетховена – прославленную Сонату №8 до минор («Патетическую»), известную своей пассионарностью и огромной взрывной энергией, а также Рондо для фортепиано соль мажор, Фантазию для фортепиано соль минор и Анданте (Andante Favori) для фортепиано фа мажор. Также прозвучит Соната для фортепиано си минор Ференца Листа, в которой композитор приоткрывает тёмную сторону мира.