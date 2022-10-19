Катар приготовил для Европы плохую новость по газу

Очередное предупреждение о том, что предстоящая зима несмотря на все проблемы и сложности будет легче следующей, зимы 2023-24 гг., прозвучало от министра энергетики Катара Саада аль-Кааби в интервью Financial Times (FT).

В этом году европейцам явно повезло: они быстро, с опережением графика, наполнили подземные газовые хранилища (ПГЗ) газом и формально подготовились к предстоящей зиме. В среднем по Евросоюзу по состоянию на 17 октября наполненность ПГЗ составляла 92,37%. При этом в крупнейшей европейской экономике - Германии она, по данным Gas Infrastructure Europe, превысила 96%, во Франции, второй экономике, была свыше 98%, а в Италии, третьей – 94%.

Статья по теме: Европа столкнулась с неожиданной проблемой с поставками сжиженного газа

Правда, для того, чтобы быстро наполнить хранилища под завязку европейцам пришлось потратить в 10 раз больше, чем обычно, денег. Однако даже готовность платить любые деньги за сжиженный газ (СПГ), главный сейчас тип газа в Европе, не поможет европейцам повторить нынешний успех в следующем году. Основное отличие 2022 года от 23-го в отношении газа в том, что большую часть этого года объединенная Европа получала газ из России путь и не в обычных объемах (российский газ еще в прошлом году удовлетворил потребность Европы почти на 40%), но во вполне достаточных с учетом очень сложной геополитической обстановки. В следующем же году российского газа в Европе, вполне вероятно, не будет вообще. Между тем, в его отсутствие для того, чтобы наполнить хранилища газом, Брюсселю придется очень и очень сильно постараться.

Статья по теме: Газ в Европе: «российские» цены уже не вернутся

«Главной проблемой в следующем году станут газовые хранилища,- заявил в интервью FT Саад аль-Кааби, министр энергетики одного из ведущих экспортеров СПГ и глава главной катарской нефтегазовой компании QatarEnergy.- Вернее, их наполненность».

По мнению аль-Кааби, энергетический кризис в Европе затянется до 2025 года. Это значит, что европейцев, кроме предстоящей, ждут еще как минимум две зимы.

При этом главный катарский энергетик особо подчеркнул, что именно отказ от российского газа очень сильно осложнит положение Европы и существенно затянет энергетический кризис.

Брюссель и отдельные европейские страны готовы заключить с Катаром долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа (СПГ). Проблема в том, что у Катара, который сейчас проводит громадную программу реорганизации и развития газовой отрасли, крайне мало свободного газа. В более-менее приемлемых для европейцев объемах свободный газ появится у Дохи лишь после 2025 года.

О том, что проблемы Европы не ограничатся одной предстоящей зимой, предупреждают европейцев многочисленные аналитики и эксперты, включая Международное энергетическое агентство (IEA).

Наверняка в европейских хранилищах к концу зимы останется немного газа, уверен директор IEA Фатих Бироль, но наполнить их до необходимого уровня к концу 2023 года будет крайне трудно.

«Все признаки указывают на то, что сильный дефицит газа сохранится и в 2023 году»,- приводит Oil Price слова главы департамента IEA энергетических рынков и безопасности Кейсуке Садамори. Это значит, что зима 2023-24 годов будет как минимум не легче предстоящей.

