Минфин сообщил об успешном размещении ОФЗ на 50 млрд рублей

Минфин РФ 19 октября провел первый с середины сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). При плане размещения ОФЗ с переменным купонным доходом на 25 млрд рублей спрос составил 76,732 млрд рублей. На ОФЗ с постоянным купонным доходом спрос превысил предложение в 1,2 раза, сообщили в ведомстве.

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«Минфин России информирует о результатах проведения 19 октября 2022 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29021RMFS с датой погашения 27 ноября 2030 г. Итоги размещения выпуска № 29021RMFS: объем предложения – 25,000 млрд. рублей; объем спроса – 76,732 млрд. рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Цена отсечения флоатеров составила 97,4% к номиналу, средневзвешенная цена — 97,8967% к номиналу.

Аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года прошел также успешно. При объеме предложения в 25 млрд рублей, объем спроса составил 31,427 млрд. рублей. Выручка от размещения оценивается в 21,214 млрд. рублей. Цена отсечения составила 83,4% к номиналу, средневзвешенная цена — также 83,4% к номиналу.

