Московская компания перерабатывает более 600 тонн пластика в месяц – Овчинский

Компания «Экопласт», имеющая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила объем переработки пластика в 1,5 раза до более чем 600 тонн в месяц. Порядка 95% полученного материала отправляется для повторного использования в разных отраслях промышленности. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Данный показатель компания наращивает ежегодно. При этом более 95% полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения: она пользуется большим спросом в автопроме, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий и в других отраслях», – рассказал Овчинский.

Завод «Экопласт» из ОЭЗ Москвы в среду, 19 октября отмечает пять лет с момента основания. Компания извлекает и разделяет материалы из отслужившей бытовой и электронной техники, в том числе медь и печатные платы. Затем пластмассы перерабатывают во вторичную пластиковую гранулу. Предприятие планирует в ближайшее время увеличить объем переработки до 900–1000 тонн в месяц.

Корпорация «Экополис», одним из предприятий которой является «Экопласт», в этом году вошла в список системообразующих промышленных предприятий Минпромторга. Предприятие управляет единственным в России комплексом по экологической утилизации отходов электрооборудования.

«На заводе «Экопласт» установлено более 200 единиц современного оборудования с высокой степенью автоматизации производственных процессов. После получения статуса резидента особой экономической зоны Москвы в 2019 году компания инвестировала в развитие своего предприятия свыше 880 миллионов рублей. Только за первые шесть месяцев 2022 года завод произвел продукцию более чем на 100 миллионов рублей», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.