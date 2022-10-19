Объем наличности на руках у россиян достиг максимума с марта

По данным на 1 октября, объем наличных денег в обращении составил 15,2 трлн рублей. За месяц показатель вырос на 922 млрд и приблизился к рекордному за всю историю наблюдений уровню, который был зафиксирован в марте (15,8 трлн рублей), следует из статистики, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с октябрем прошлого года, количество наличных денег в России увеличилось на 1,3 трлн рублей, с начала года — на 1,1 трлн рублей. Рекордный уровень был зафиксирован 1 марта (15,836 трлн рублей), за весну показатель снизился до 14,03 трлн рублей, но с лета опять начал расти.

По данным ЦБ на 1 октября, в обращении в России находились банкноты на 15,079 трлн рублей и монеты на 121,4 млрд рублей. В общем количестве банкнот более трети (36%) пришлось на пятитысячные купюры, далее следуют тысячные (20%) и сторублевые (16%). Среди монет наибольший удельный вес в общем количестве приходился на десятикопеечные (36%), рублевые (14%) и десятирублевые (11%).