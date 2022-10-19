Оператору «Турецкого потока» восстановили экспортную лицензию, отозванную из-за санкций

Нидерланды восстановили экспортную лицензию компании-оператору газопровода «Турецкий поток» — South Stream Transport B.V.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики страны.

После введения новых санкций Евросоюза у South Stream Transport B.V. 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия. Власти Нидерландов ссылались на пункты в постановлении ЕС по новым ограничениям, согласно которым запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, по техобслуживанию, для использования в РФ, включая российскую исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

В проектной компании отметили, что введение очередных ограничений не препятствует транспортировке газа, и заявили, что South Stream Transport B.V. в рамках новых санкций имеет право на исключение, поскольку поставляемый по «Турецкому потоку» газ идет в европейские страны и обеспечивает энергетическую безопасность континента. Для поддержания безопасных и надежных поставок сырья в долгосрочной перспективе South Stream Transport B.V. направила заявку на возобновление действия экспортной лицензии государственным органам Нидерландов.

«Турецкий поток» идет через Черное море, его проектная мощность составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. Магистраль предназначена для поставок российского газа в Турцию и страны южной и юго-восточной Европы; она состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа в сутки.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин предложил Турции создать газовый хаб для поставок газа в Европу. Глава государства напомнил, что по «Турецкому потоку» на данный момент транспортируется в европейские страны 14 млрд куб. м «голубого топлива»; в свете озвученной инициативы объемы могут быть значительно увеличены.