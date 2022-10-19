Особый режим введут в южных и центральных регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях особый режим, в рамках которого главы регионов получат дополнительные полномочия по защите населения и территорий от ЧС, передает пресс-служба Кремля.

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«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — говорится в указе.

В перечисленных областях будет усилена охрана общественного порядка, военных и других важных гособъектов. Главы регионов смогут временно отселять жителей в безопасные районы «с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений», вводить и обеспечивать особый режим «въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней», ограничивать движение транспортных средств и осуществлять их досмотр.

Указ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» вступает в силу со дня его официального опубликования.