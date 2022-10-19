Пакистан заявил о готовности покупать нефть у России

Пакистан готов закупать российскую нефть и нефтепродукты по цене, которую за них платит Индия.

Об этом заявил министр финансов Исхак Дар, пишет пакистанское издание The News.

«Министр финансов Пакистана Исхак Дар, который находится с официальным визитом в США, заявил в понедельник, что Пакистан готов покупать топливо из России по тарифу, по которому она поставляет его соседней Индии», — говорится в материале.

Чиновник рассчитывает на то, что Запад не станет препятствовать импорту российских энергоресурсов со скидкой «с учетом трудного финансового положения Пакистана, усугубившегося недавними наводнениями». Дар указал на то, что из-за наводнений страна понесла убытки в размере более $32 млрд, для восстановительных работ необходимо по меньшей мере $16 млрд.

Ранее ТАСС сообщало, что, по словам посла Пакистана в РФ Шафката Али Хана, Исламабад обсуждает с Москвой вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ). Дипломат отметил, что трубопроводная подача газа из РФ в республику полностью могла бы изменить ситуацию на рынках в будущем; в настоящий момент непосредственные потребности страны связаны с СПГ. Также посол сообщил, что Пакистан планирует закупить у России пшеницу.

На минувшей неделе заместитель министра нефтяной промышленности Ирана Ахмад Асадзадех указал на возможность поставок российского газа через территорию исламской республики. По словам Асадзадеха, государства-соседи Ирана — большой рынок с высокими потребностями в газе. «Например, Пакистан — крупный потребитель газа. У них мало ресурсов, стране не хватает электроэнергии. В этом смысле сотрудничество России, Ирана и Пакистана может быть очень выгодным», — подчеркнул замминистра.

Россия на данный момент является вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в Индию. На первом месте остается Саудовская Аравия. Показатель по объемам импорта российской нефти у Нью-Дели увеличился в сентябре более чем на 18%, в прошлом месяце индийские нефтепереработчики импортировали ежедневно по 879 тыс. баррелей сырья. Рост объемов поставок нефти из России в Индию составил 18,5%.