Путин потребовал обеспечить российских военнослужащих всем необходимым на достойном уровне

Российские военнослужащие, вне зависимости от выполняемых ими задач, должны быть обеспечены всем необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите Отечества. И все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне», — отметил президент РФ.

Также он поручил главам регионов и общественным организациям взять под контроль оказание всесторонней помощи родным и близким мобилизованных.

Владимир Путин подчеркнул, что речь идет о решении крайне сложных и масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России. «И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними — огромная, великая страна, единый, сплоченный народ. Уверен, что наши рабочие, инженеры, предприниматели и далее будут эффективно решать задачи, которые стоят сегодня перед оборонно-промышленным комплексом, перед экономикой», — сказал президент.