Путин поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности во главе с Мишустиным

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, вводящему военное положение в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, главы соседних с новыми российскими регионами областей наделены дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

«В сложившейся ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов», — сказал Путин, выступая на заседании Совета безопасности РФ.

Глава государства пояснил, что высшие должностные лица должны направить усилия на реализацию мер по обеспечению безопасности людей, а также на «охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции». По словам Путина, для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы.

Президент поручил кабмину, Минобороны и прочим ведомствам оказывать руководителям регионов все необходимое содействие.

Для координации работы по повышению безопасности будет создан специальный совет во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров», — заявил президент. В состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока кабмина, а также администрации президента и Госсовета. По словам Владимира Путина, это позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами.

К обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных новым указом, поручено подключиться мэру Москвы Сергею Собянину. «В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски. Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного совета по направлению "Государственное и муниципальное управление" совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом и взаимодействии субъектов Федерации с федеральными органами власти», — сказал Владимир Путин.

Ранее стало известно, что президент РФ подписал указ, согласно которому в четырех новых регионах Россия вводится военное положение.