Путин утвердил размер денежного довольствия мобилизованным

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам оказания поддержки россиянам, призванным на военную службу по мобилизации, а также членам их семей, передает пресс-служба Кремля. На заседании Совета безопасности глава государства подчеркнул, что выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц, в том числе во время подготовки и обучения.

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«Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения», — говорится в президентском поручении, срок исполнения которого обозначен до 1 ноября.

Контролировать своевременность получения денежного довольствия и иных выплат, положенных мобилизованным, Путин поручил правительству. Кроме того, кабмин должен предусмотреть выделение бюджетных средств на эти цели.

Главам регионов поручено оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных россиян и «ином материально-техническом обеспечении указанных граждан и соответствующих воинских формирований, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению таких граждан». Губернаторы, согласно поручению президента, также должны обеспечить соцподдержку семьям мобилизованных.

«Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — заявил Путин на заседании Совета безопасности РФ.