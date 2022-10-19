Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в четырех новых регионах Россия вводится военное положение.

Военное положение введено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, принятых в состав России 30 сентября. «Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума», — сказал российский лидер на заседании Совета безопасности, которое проходило в режиме видеоконференции.

По словам сенатора Андрея Клишаса, Совфед рассмотрит указ главы государства в кратчайший срок, передает «Звезда».