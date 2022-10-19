России нужны прицелы

В России зафиксирован ажиотажный спрос на оптические и электронно-оптические приборы для наблюдения и прицеливания, а также тепловизионные насадки на оружие.

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В эксклюзивном комментарии «Эксперту» ведущий специалист являющейся одним из лидеров данного рынка компании «Меркурий-Про» Александр Мишин рассказал, как функционирует производство оптики в текущих условиях, почему импортозамещение комплектующих для подобных приборов является достаточно сложной задачей, а также какие параметры критически важны для такого рода продукции.

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Пообщаться с ним корреспонденту эксперта удалось на XXVI Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022», которая накануне открылась в подмосковном «Крокус Экспо».

Спрос на оптику вырос в несколько раз

Александр Мишин напомнил, что все приборы и насадки «Меркурий-Про» делаются под определенные калибр оружия и под определенные задачи. «Наши основные покупатели — это МВД, Росгвардия и некоторые другие силовые структуры. Также сейчас больше стало, так называемых, спонсорских закупок», — заметил он.

Оптические и электронно-оптические приборы никогда не были дешевым продуктом. Так, стоимость одной единицы оборудования вполне может доходить до 1 млн рублей. Обычные граждане подобные приборы не покупают. Но сейчас, когда по стране активизировалась волонтерская деятельность, к производителям выстроились очереди тех, кто в индивидуальном порядке помогает участникам спецоперации на Украине.

«Что касается самого оборудования, то производство — наше, российское, также как схемы и чертежи. Однако комплектующие зачастую являлись иностранными. Хотя, например, линзы делаются у нас, в России, мы заказываем их у одного из отечественных предприятий. Причем полировать научились их гораздо лучше, чем в Китае. И совершенно обратная ситуация — корпуса у нас китайские. Вот их производят там намного лучше, чем здесь. Таким образом, поскольку у нас нет собственных цехов, мы обращаемся к разным, но лучшим специалистам», — рассказал Александр Мишин.

При этом он подтвердил, что антироссийские санкции, введенные западными странами, сказались на работе компании. «У нас продукции сейчас пытаются заказать в три раза больше, чем раньше, а мы не можем такие объемы дать, потому что собирать попросту не из чего. Например, в прицелах у нас стоит определенная камера, которая принимает изображение. Она иностранная, так же и микросхемы, которые “едят” мало энергии и так далее. Например, проводили испытания с одним из наших тепловизоров. Так вот он может работать на одной батарейке около 9 часов. И даже китайцы не могут сделать аналогичный процессор, столь же экономный», — заметил специалист.

С упором на надежность

Несмотря на вышеописанные проблемы, «Меркурий-Про» продолжает производить продукцию и, по словам Александра Мишина, она «расходится моментально». «Процесс, обычно, следующий: собирается прибор, мы забиваем свое программное обеспечение. Сейчас же, например, наши партнеры нам сообщают, что добыли еще 50 микросхем, мы новую партию собираем, а потом опять ждем. Так и живем, но разбирают все», — подчеркнул он.

На данный момент на российском рынке всего несколько компаний занимается производством схожих приборов, конкуренция между ними фактически минимальна.

«Рынок все же у нас не очень большой, и мы для силовиков делаем все, что нужно. Поэтому они их с удовольствием технику берут, ведь произведено именно то, что они попросили. Например, не так давно мы собрали прицел с климатором специально по заказу из Грозного. Они к нам обратились, мы сделали. Прицел протестировали, он их устроил. Или взять снайперские прицелы — в данном случае у нас нет конкурентов. Например, мы единственный в России производитель тепловизорных прицелов для снайперских винтовок, которые управляются не кнопками, а механическими барабанчиками», — заметил Александр Мишин.

По его словам, «Меркурий-Про» делает технику для людей, под их потребности с упором на надежность. «Например, у нас алюминиевые корпуса, а не пластиковые, то есть устройства могут прослужить дольше. В некоторые приборы закачивается азот, чтобы влага, при разных погодных условиях, не конденсировалась. Все линзы — только из стекла, мы не ставим пластик, потому что он имеет свойство деформации. Передняя линза же имеет специальное алмазное напыление, его сложно поцарапать, и оно выдерживает различные внешние факторы», — заключил Александр Мишин.

Остается добавить, что слоган компании звучит так: «Технологическое превосходство в экстремальных условиях». И в каждый прибор, по словам производителей, данный принцип заложен в полной мере.