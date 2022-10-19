S&P 500: операция «Пальцем в небо»

Вчера, хоть и не без колебаний, пару раз уводивших Nasdaq в минус, рост акций в США продолжился. Тон дню задали лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты Goldman Sachs и Lockheed Martin. Их прибыли упали не так сильно, как ожидали аналитики. Это стало достаточным основанием для взлета акций этих компаний и продолжения «медвежьего ралли» фондовыми индексами.

Подобное не раз случалось летом – разница лишь в том, что с тех пор и прибыли заметно сократились, и акции находятся куда ниже, чем тогда. Но ожидания падают еще быстрее. Согласно данным Refinitiv, теперь аналитики прогнозируют увеличение квартальной прибыли компаний, акции которых входят в S&P 500, всего на 2,8% по сравнению с прошлым годом. В начале июля ждали роста на 11,1%.

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Отчетность банков раз за разом показывает, что подъем ставки ФРС ведет к повышению прибыли той части их бизнеса, где важна разница между процентами по привлеченным и размещенным средствам. Расходы по депозитам растут медленнее, чем доходы от кредитов. И это не сюрприз: все-таки точные ставки по ним устанавливает не Джером Пауэлл, а заинтересованный в бонусе банкир.

Растущая процентная маржа дает возможность сгладить снижение прибыли от инвестбанкинга, связанное с тяжелой ситуацией на фондовом рынке. А высокая волатильность дает шанс нарастить доходы от торговли ценными бумагами, валютами и сырьевыми товарами. Но аналитики решили не закладываться на то, что банки воспользуются удачно подвернувшимися моментами.

В пятницу и понедельник все это продемонстрировали JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America. Во вторник пришла очередь Goldman Sachs.

От него ждали обрушения прибыли на 44%. И то, что она упала лишь на 12%, привело к подскоку акций банка на 5,8%.

Прибыль от инвестбанкинга упала на 57%. Но, как и следовало ожидать, чистая процентная маржа выросла (на 31%). Доход от трейдинга увеличился на 11%: на 41% подскочила прибыль от торговли облигациями, валютой и сырьем, что покрыло потери от акций.

К вечеру прирост акций Goldman Sachs сократился до 2,3%. При этом от 52-недельного максимума их сейчас отделяет 26,4%. Это типичный лидер «медвежьего ралли», которыми обычно становятся именно такие перепроданные бумаги.

Но акции Lockheed Martin – к этому разряду не отнести. Все-таки это производитель военных самолетов, ракет, беспилотников, противоракетных и радиолокационных систем, а также массы другого очень востребованного теперь товара. В этом году, несмотря на всеобщее падение котировок, эти бумаги остаются в заметном плюсе, хотя и откатились от весенних максимумов.

Компания вчера отметила положительное влияние ситуации на Украине на оружейный бизнес. Продажи подразделения Missiles and Fire Control, производящего HIMARS, выросли на 1,8%, а Lockheed Aeronautics, где, в частности, делают F-16 – на 7,6%. Но росту на этом, обставленном непубличными договоренностями рынке, сопутствовало снижение рентабельности – прибыль упала и у Lockheed Martin.

Однако ее акции взлетели после публикации отчетности на 9,6% – доходы опять-таки оказались заметно выше ожиданий аналитиков. К вечеру эти бумаги немного снизились, но все равно прибавляют с начала года 21,5%.

На этом фоне выросли и другие акции, многие из которых были сильно перепроданы. По итогам дня индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,12%, S&P 500 – 1,14%, а Nasdaq Composite – 0,9%.

И сегодня «медвежье ралли» имеет шансы продолжиться на схожих основаниях. Netflix отчитался вечером о выручке и прибыли, превысивших ожидания – и на постмаркете его акции взлетели на 14,4%. Intuitive Surgical по аналогичной причине подорожала на 11,5%. Подскочили после отчетности акции United Airlines, Interactive Brokers, J.B. Hunt Transport и Adobe. Секретная операция американских аналитиков «Пальцем в небо» продолжается.