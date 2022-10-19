Рынок акций: после заседания Совбеза наметилась умеренная позитивная динамика

Напомним, Российский рынок открылся продолжением вчерашнего вечернего снижения. В моменте Индекс Мосбиржи падал на 3,9.

После состоявшегося в середине дня заседания Совета безопасности РФ возобновились осторожные покупки некоторых акций. В результате Индекс Мосбиржи закрылся снижением на 2,9%, оставшись под отметкой 2000 пунктов. Львиная доля этого снижения стала следствием распродаж высоколиквидных акций еще вчера вечером, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается.

Результат мог бы быть намного лучше, если бы не резко негативная динамика «голубых фишек». Бывшие вчера в лидерах роста, сегодня «Норникель» и «Лукойл» снизились почти на 2%, а ВТБ подешевел на 0,6%. Впрочем, в начале вечерних торгов «Норникель» и «Лукойл» начали сокращать отставание от рынка.

Никаких явных причин для активной распродажи этих бумаг не было. Просто сейчас рынок вошел в фазу неопределенности и повышенных страхов. Настрой трейдеров стал более спекулятивным: они быстро фиксируют прибыль по выросшим бумагам, на вырученные деньги покупая те акции, которые ранее выглядели слабее.

«Сегодняшнее падение было связано, с одной стороны, с назревшей технической коррекцией, а с другой — были опасения инвесторов, вызванные геополитическими факторами. Однако впоследствии риски не реализовались», — отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко.

Это предположение подтверждается и значительным количеством бумаг ритейлеров в списке сегодняшних аутсайдеров — ранее этот сектор рос опережающими рынок темпами.

Из позитива стоит отметить тот факт, что две очень важные для общей динамики рынка акции закрылись ростом, пусть и небольшим: Сбербанк +0,5%, «Газпром» +0,16%. Это говорит о том, что никакой паники у трейдеров нет, а утренние негативные настроения быстро сошли на нет.

В лидерах же сегодняшнего роста были, в основном, бумаги эмитентов, ориентированных на внутренний рынок — преимущественно энергетики и ритейлеры. Очень часто эти сектора остаются «забытыми» при сильном росте Индекса Мосбиржи; спрос в них перетекает тогда, когда «быки» начинают выдыхаться, а аналитики говорят о «геополитических рисках».

«Сегодняшнее падение было связано, с одной стороны, с назревшей технической коррекцией, а с другой — были опасения инвесторов, вызванные геополитическими факторами. Однако впоследствии риски не реализовались», - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко.

Интересно отметить, что подавляющее большинство российских профессиональных участников рынка ценных бумаг не только не комментируют ситуацию с Украиной, но и в своих обзорах делают отсыл к «геополитическим рискам», не раскрывая, что конкретно имеется в виду. Во многом это связано с опасениями крупных инвесткомпаний, которые не хотят попасть под западные санкции из-за неправильных, по мнению Запада, формулировок.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи начала меняться. Отметка 2000 пунктов уже не является столь сильной преградой — и «быки», и «медведи» ее легко перепрыгивают. Похоже, что рынок пытается нарисовать новый боковик с границами 1950-2050 пунктов.

Рубль подешевел к доллару на четверть процента. Причины небольшого снижения курса рубля все те же — геополитика и техническая локальная перекупленность рубля. При этом аналитики до конца месяца ждут продолжения роста курса российской валюты на налоговом периоде.