Рынок ипотеки в России впервые превысил рынок потребительского кредитования

В текущем году рынок ипотеки в России впервые в истории превысил рынок потребительского кредитования.

Об этом рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса - вице-президент банка ВТБ Евгений Дячкин, передает ТАСС.

«Впервые рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования. Такое произошло первый раз. Ипотека — это здоровый вид кредитования», — сказал Дячкин на пленарном заседании в рамках Международного жилищного конгресса.

Топ-менеджер указал на то, что уровень просрочки не превышает 1% и констатировал, что российский рынок недвижимости находится на хорошем уровне, поскольку жилье остается фундаментальной ценностью. «В мире выдается от всего рынка кредитования порядка 60-80%, у нас — 50%», — уточнил вице-президент ВТБ, отметив важную роль программ господдержки.

Сообщается, что за девять месяцев 2022 года ВТБ оформил в России примерно 149 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 678 млрд руб. Чаще всего оформляют ипотеку в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; далее следуют Краснодарский край, Татарстан и Новосибирская область.

Как ранее писал «Эксперт», крупнейшие российские банки подняли ставки по ипотеке. Это серьезно обеспокоило и тех, кто намеревался отправиться в банк за жилищным займом в ближайшей перспективе, и тех, кто еще только обдумывал покупку квартиры. Однако чиновники и ряд аналитиков не видят причин для паники. Так, в Минфине считают, что предпосылок для продолжения роста ставок нет. Те, что обозначены по льготным программам — зафиксированы по закону. А с точки зрения рыночных условий тренд задает ЦБ со своей денежно-кредитной политикой. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, на данный момент главная особенность отечественного рынка жилья — стагнация спроса. При этом девелоперы стремятся быстрее завершить ранее начатые проекты, а новые пока не запускаются.