Президент ввел в регионах разные уровни реагирования

Владимир Путин днем 19 октября в традиционном уже режиме видеоконференции провел заседание Совета Безопасности РФ, по сути обозначив ключевые направления как общегосударственной, так и региональной политики на ближайшее время.

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Президент напомнил о том, что не так давно в ходе референдума жители четырех регионов — Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, приняли решение войти в состав России. И конституционные законы о принятии в состав РФ новых территорий уже вступили в силу. А теперь настало время узаконить один из сложных аспектов нынешней жизни новых территорий — военное положение.

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«…в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сообщил глава государства, отметив, что документ будет незамедлительно передан в Совет Федерации на утверждение.

Стоит отметить, что верхняя палата парламента с утра пребывала в боевой готовности — именно на такой случай.

«Никаких дополнительных изменений в действующее российское законодательство в связи с этими указами президента РФ не потребуется. Все уже учтено, все уже имеется и прописано в нашем законодательстве», - заявил на этот счет журналистам вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Утверждение подобных указов — процедура, предусмотренная Конституцией. Статья 102 главного документа страны гласит, что президент вводит военное положение на территории страны или отдельных ее местностях в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. Об этом немедленно сообщается в обе палаты парламента. Для введения военного положения издается указ президента, который должен утвердить Совфед.

Всем по штабу

Впрочем, сосредоточиться необходимо не только руководителям регионов, находящихся непосредственно под ВСУ. Соответствующим указом президент наделил дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов.

«Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы», — сказал президент.

Правительству, Минобороны и другим ведомствам поручено оказывать руководителям субъектов «все необходимое содействие».

«Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разное, и объём предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными, соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации. Поэтому в Указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски», — добавил президент.

Таким образом, среди российских регионов были выделены не только те, в которых объявлено военное положение. Но и регионы с уровнем «повышенной готовности», а также «среднего уровня реагирования». К первым относятся территории Центрального и Южного Федерального округов, включая Москву и Московскую область. За исключением восьми регионов, которые отнесли ко второй группе — «среднего уровня».

Какие режимы будут действовать на разных территориях

Военное положение — это максимальный уровень реагирования. На этих территориях может проводиться эвакуация школ, больниц, других социальных объектов, а также предприятий и производств. Могут также отселять людей в безопасные районы. С предоставлением им жилья.

В регионах может быть введен особый режим въезда и выезда. А также ограничение свободы передвижений, досмотр автомобилей. На самой территории регионов возможно введение комендантского часа.

У граждан может быть изъято имущество, необходимое для нужд обороны — государство компенсирует его стоимость. А вот новое имущество, а точнее оружие, гражданам покупать запрещается.

Запреты или ограничения могут вводиться на проведение собраний, митингов, забастовок. Плюс — вводится военная цензура. В том числе — для интернет-сообщений.

На территориях «среднего уровня реагирования», а это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, усиливается охрана общественного порядка и критически важных объектов. Жителей районов, которым грозит опасность, могут временно отселить в более спокойные места — жилье для этого обязательно предоставят. Также возможно введение особого режима въезда и выезда из регионов, досмотры транспорта, ограничения на перемещения.

Досматривать машины могут начать и в регионах, где действует уровень «повышенной готовности». Кроме того, он предусматривает усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

В остальных регионах будет действовать уровень базовой готовности. Он предусматривает усиленную охрану критически важных объектов.

Сергею Собянину, возглавляющему комиссию Государственного Совета по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с Администрацией Президента поручено «подключиться к обеспечению координации работы регионов».

Проблемы снабжения и выплат должны быть решены

Не забыл Владимир Путин и о материальной составляющей. Он подчеркнул, что обеспечение СВО — задача не только профильных ведомств, но и всей системы госуправления.

Президент сделал акцент на теме, волнующей многих, и уже активно обсуждающейся и в СМИ, и в обществе: снабжении мобилизованных. Путин отметил, что те, кто сегодня поступает на военную службу, должны быть обеспечены всем необходимым.

«Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания. У нас есть все возможности для того, чтобы решать все возникающие здесь вопросы — а они есть — на современном и достойном нашей страны уровне», — заявил президент.

«Известно и о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну — включая период подготовки и обучения личного состава», — добавил глава государства.

Ответственными за постановку на довольствие назначены министр обороны Сергей Шойгу и глава Минфина Антон Силуанов.

Президент также поручил главам регионов совместно с Народным фронтом, движением #МыВместе и волонтерами взять под контроль поддержку семей мобилизованных.

Собственно, в своем коротком вводном выступлении президент не только обозначил ключевые зоны ответственности. Он дал понять, что происходящее на территории новых регионов касается всех вне зависимости от того, слышны ли на околице залпы. Глава государства недвусмысленно сигнализировал: сегодня отсидеться в сторонке никому не удастся.