Совфед единогласно утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ

Совет Федерации на пленарном заседании принял постановление об утверждении указа президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Решение принято единогласно, передает пресс-служба Совфеда.

В соответствии с документом, с 00:00 20 октября на территории четырех регионов вводится военное положение. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, ранее руководство этих республик из-за серьезных угроз, исходящих от Киева, уже приняло решение о военном положении. Поскольку в настоящий момент эти регионы являются субъектами РФ, необходимость сохранения военного положения очевидна, пояснила спикер Совфеда. «Именно этим было обосновано принятие указа, чтобы данное решение было принято в соответствии с российским законодательством», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее Владимир Путин ввел четыре уровня готовности на территории государства. Максимальный уровень реагирования введен в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где действует режим военного положения; средний уровень реагирования — в приграничных с Украиной регионах РФ. На режим повышенной готовности переведены другие регионы Центрального и Южного федеральных округов; режим базовой готовности ввели в остальных субъектах России.