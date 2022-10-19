США проигрывают в нефтяной войне

Утром в среду, 19 октября, цены на нефть корректируются после падения к своим двухнедельным минимумам. Участники рынка сосредоточились на приближающемся запрете на поставки российской нефти в ЕС, и это оказало давление на рынок. Чтобы нивелировать давление, США планируют высвободить 15 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов.

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ЕС введет ограничения на судоходство для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного установленного порога. Это, по идее должно заставить судовладельцев придерживаться соглашения G7 о введении предельных цен на российскую нефть.

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Тем не менее, ясности относительно того, как будут работать ограничения и каким образом это повлияет на рынки, нет. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что точный долларовый уровень ограничения цен на российскую нефть еще не определен, опровергнув предположения рынка о том, что ограничение будет установлено в районе 60 долларов за баррель.

В свою очередь, члены ОПЕК+ выступают за сокращение добычи нефти. Несколько основных членов ОПЕК+ (от Ирака до Омана и Алжира) заявили о поддержке целевого сокращения на 2 млн баррелей в сутки в ноябре, заявив, что оно было основано на экономических показателях и было принято единогласно, отвергая заявления США об обратном.

В череде этих новостей не порадовал Пекин: Китай отложил публикацию экономических данных за октябрь 2022 года. Поскольку съезд Коммунистической партии, проводимый дважды в десятилетие, в самом разгаре, китайские власти не спешат публиковать последние экономические данные, включая статистику по ВВП, торговле и производству. И это вызвало опасения, что экономический спад в Китае может оказаться масштабнее, чем предполагалось.

На этом фоне, сообщает Finmarket, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 8:17 мск составила 90,38 долл. за баррель, что на 0,39% выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты снизились на 1,7%, до 90,03 долл. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь поднялась к этому времени на 0,99%, до 83,64 долл. за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 3,1%, до 82,82 долл.

Волатильность сбалансированности не помеха

Рынок нефти продолжает штормить, говорит специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Инвесторы пытаются определиться с настроениями, поскольку сейчас влияние на котировки оказывает множество факторов.

С одной стороны – жесткая политика центральных банков, которая может привести к рецессии, высвобождение нефти из стратегических запасов США в размере 15 млн баррелей и низкий спрос в Китае способствуют увеличению предложения и снижению спроса. С другой – сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки странами-участницами ОПЕК+ с 1 ноября и введение ограничений со стороны ЕС против российской нефти способствуют сокращению предложения.

На этой неделе котировки марки Brent теряют около 1,2%. Поводом послужило ожидание, что Байден сегодня объявит о высвобождении 15 млн баррелей нефти из резервов страны и может рассмотреть вопрос о значительном увеличении продаж зимой. Сегодня, после выступления Байдена, которое должно состояться в 20:15 по московскому времени, цены на нефть могут вновь уйти ниже 90 долл. за баррель.

Но воздействие такого рода факторов не продлится долго, констатирует Островский. В перспективе котировки нефти вновь пойдут вверх. Цель ОПЕК+ состоит в том, чтобы держать баланс рынка и цены в районе как раз 90$. С 1 ноября вступит в силу сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки, санкции ЕС должны начать действовать с декабря – и это может вызвать шок на мировом рынке нефти. Вдобавок к тому резервы США находятся на минимальных уровнях с 1980-х годов. Запасы могут максимально достигать 714 млн баррелей, а на текущий момент их осталось 405,1 млн.

Рано или поздно, считает аналитик, Штатам придется экстренно пополнять свои резервы. Администрация Байдена планирует начать это делать, когда цены на WTI будут на уровне 67-72 доллара за баррель или ниже. Сейчас бочка американской нефти стоит 83,75 долл. По прогнозам Международного энергетического агентства, средняя цена нефти марки Brent будет около 102 долл. в 2022 году и около 95 долл. за баррель в 2023. WTI в 2022 ожидают около 95 долл., а в 2023 году в районе 90 долл. за баррель. При этом прогнозы спроса и предложения остаются сбалансированными.

Оценивая все эти факторы, Ярослав Островский ожидает, что волатильность цен на нефть в ближайшие дни сохранится. До конца недели котировки могут сходить в зону 87-88 долл. за баррель, но ближе к концу года ситуация вполне способна измениться, и цены уйдут выше 100 долларов.

Рынок под воздействием разнонаправленных факторов

На прошлой неделе цены на нефть перешли к снижению, напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent понизилась до 90,65 долл. баррель, а цены на WTI до 82,94 долл. за баррель.

Экономическая статистика все более явно указывает на торможение экономики и спад деловой активности, констатирует эксперт. Это обыкновенно приводит к снижению потребности в нефти и нефтепродуктах. На таком фоне решение ОПЕК+ о снижении добычи выглядит более чем своевременным. Ежемесячные расчёты баланса рынка нефти от Минэнерго США показали растущий избыток предложения с августа по октябрь, и действия ОПЕК+ позволят стабилизировать рынок.

Тем не менее, власти Белого дома восприняли эти действия отрицательно, и в борьбе с внутренней инфляцией решили увеличить продажи нефти из стратегических резервов страны. Таким образом, до ноября выпуск может превышать 10 млн баррелей в неделю, и это, естественно, будет давить на цены, говорит Лукичева.

В последние два месяца средне-недельные продажи нефти из резервов в США составляли около 6 млн баррелей. Данные о запасах API показали снижение запасов на прошлой неделе на 1,26 млн баррелей. Сегодня ожидаются данные о запасах от Минэнерго США с прогнозом +1,38 млн баррелей.

Страны G7 продолжали согласовывать механизм ограничения цен на российскую нефть, отмечает Лукичева. Основная идея пока сводится к официальному закреплению рыночного дисконта, уже применяемого к российскому экспорту. Примерная стоимость ожидается в пределах 55-65 долл. за баррель. В ходе прошедшей РЭН российские производители ещё раз подтвердили готовность к сокращению добычи, а Минэнерго РФ подтвердило намерение прекратить поставки в страны, которые решат последовать механизму ограничений.

Таким образом, уверена эксперт, сокращение производства ОПЕК+ и ожидание рецессии в мировой экономике остаются основными влияющими разнонаправленно на рынок нефти факторами. В ближайшее время вероятна консолидация рынка вблизи текущих уровней с уклоном вниз.