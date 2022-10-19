Съезд КПК: Китай и Россия

К наиболее ожидаемым событиям октября текущего года можно отнести открывшийся 16 октября XX съезд Коммунистический партии Китая. Съезды самой крупной в мире политической партии, насчитывающей сегодня более 96 миллионов членов, события редкие, но важные. Они происходят с периодичностью в пять лет и примечательны обнародованием доклада, в котором резюмируются достижения предшествующих пяти лет, предлагается «дорожная карта» партийного строительства и, что наиболее интересно, — очерчиваются стратегические ориентиры, приоритеты и задачи национального развития Китая на предстоящую пятилетку.

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Как следует из сделанного председателем КПК Си Цзиньпином 16 октября доклада, китайское государственно-партийное руководство отдает приоритет решению внутриполитических задач. Укрепление партии, обеспечение ее поддержки со стороны граждан КНР, усиление среди китайского населения уверенности в избранном пути развития, марксистской идеологии, политической системе и культуре социализма с китайской спецификой — это то, что заботит Пекин в первую очередь. Не только декларируемым, но реально применяемым в процессе государственного управления в Китае является принцип «народ превыше всего». Китайская политическая элита прекрасно отдает себе отчет в том, что социальная стабильность в Китае и сохранение за КПК мандата на государственное управление могут обеспечиваться только при условии удовлетворения потребностей и запросов населения. Более того, на фоне осложнившейся международной обстановки и нарастающей конфликтности между США и Китаем особое значение приобретает сплочение КПК и китайского общества в целях достижения «мечты о великом возрождении китайской нации» и защиты коренных интересов Китая.

В процессе продолжающегося уже на протяжении четырех десятилетий реформирования Китай уже давно преодолел тот рубеж, когда были полностью удовлетворены базовые потребности населения. К 2021 г. Китай полностью ликвидировал бедность в стране, создал крупнейшую в мире по охвату населения систему образования, социального обеспечения и здравоохранения. Базовым пенсионным страхованием в Китае сейчас охвачено более 1 миллиарда человек, а базовое медицинское страхование распространяется на 95 процентов 1,4-миллиардного населения страны. 400 миллионов человек относятся к среднему классу, и уровень доходов на душу населения в Китае уже превышает российский. В этой связи на повестке дня современного Китая стоят вопросы обеспечения высокого качества жизни, дальнейшего совершенствования системы социального обеспечения и здравоохранения, содействия «зеленому» развитию.

Как следует из доклада, экономические приоритеты Китая остаются неизменными — это проведение заявленной в 2020 г. стратегии «двойной циркуляции» с опорой на раскрытие внутреннего потребительского потенциала, создание инновационной экономики, а также содействие еще большей внешнеэкономической открытости Китая. Приоритетное внимание в предстоящие годы будет уделяться развитию высококлассного образования, укреплению потенциала в области науки и технологий, человеческого капитала, воспитанию талантов. В основе современной стратегии развития Китая лежит курс на технологическую самодостаточность и достижение прорыва в развитии ключевых технологий, раскрытие китайского потенциала научных и технологических инноваций. Доклад проникнут идеей о необходимости постоянного самореформирования Китая, адаптации политики и национальной стратегии к меняющимся внешним условиям. Во главу угла ставится развитие нового мышления, разработка новых подходов и способов эффективного решения проблем, развитие среди китайского населения и особенно молодежи системного, стратегического мышления и креативности. При этом, в докладе особо акцентируется недопустимость механического подражания другим странам, впитывание чужих идей. Постулируется необходимость следовать собственным, уникальным, китайским путем развития и модернизации.

Конечными целями реформирования Китая партийное руководство видит реализацию «мечты о великом возрождении китайской нации» и трансформацию Китая в «богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу» к столетию КНР в 2049 г. На пути достижения заявленных целевых установок Китай сталкивается с комплексом проблем и вызовов, которые прекрасно осознаются партийным руководством, что находит отражение в докладе. Важными задачами Китая являются обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, стабильности производственно-сбытовых цепочек.

Как показывает опыт, с возникающими экономическими и социально-экономическими проблемами Китай с разной степенью успешности, но справляется. Наибольший вызов для Пекина, вероятно, лежит в иной плоскости и затрагивает вопрос объединения Родины. Решение тайваньского вопроса, которое называется в докладе «естественным требованием» великого возрождения китайской нации и «исторической миссией» КПК, осложняется не только ввиду нежелания большинства населения Тайваня воссоединяться с КНР, но с интенсифицирующимся иностранным — прежде всего, американским — вмешательством в тайваньский вопрос. И такое вмешательство, по всей видимости, в ближайшие несколько лет будет только возрастать. В этой связи в докладе Си Цзиньпина четко артикулируется намерение жестко противодействовать вмешательству внешних сил, а также стремление к мирному решению тайваньского вопроса, но при готовности принять все необходимые меры, вплоть до применения военной силы.

Как известно, нынешний съезд КПК проходит в условиях крайне турбулентной международной обстановки, слома казалось бы устоявшегося и привычного всем миропорядка, открытого соперничества и конфронтации великих держав. Однако, что примечательно, китайское партийное руководство, с присущей ему способностью видеть в кризисных явлениях мирового развития новые шансы для развития Китая, выражает в докладе уверенность в том, что происходящие в международном балансе сил значительные сдвиги предоставляют Китаю новые стратегические возможности. Вместе с тем, появляющаяся несколько раз в докладе фраза о том, что Китай в своих стратегических расчетах должен исходить из худшего сценария развития ситуации и быть готовым к нему, свидетельствует об осознании Пекином всей серьезности складывающейся современной ситуации.

Что касается значимости результатов съезда для России и развития российско-китайских отношений, содержание доклада и факт продления полномочий Си Цзиньпина на беспрецедентный третий срок предполагают продолжение текущего экономического и внешнеполитического курса Китая, с их естественной коррекцией сообразно меняющейся международной обстановке. Для России результаты XX съезда означают сохранение высокого текущего уровня взаимодействия между двумя странами.

*эксперт примет участие в XIX Ежегодном заседании клуба «Валдай» «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех», которое пройдёт 24-27 октября в Москве