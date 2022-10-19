Украинские риски и волатильная нефть мешают акциям расти

Отечественные инвесторы отреагировали на заявление командующего объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина о напряженной ситуации в Херсонской области распродажами акций.

По итогам вчерашних суток Индекс Мосбиржи-2, учитывающий результаты вечерних торгов, снизился на 1,4% и ушел под отметку 2000 пунктов. При этом «большой» Индекс Мосбиржи, в расчет которого входят только данные основных торгов (до 18.50 мск.), вырос на процент.

Сегодня на этих рисках рынок продолжил снижение.

Не способствует покупкам акций и ситуация на рынке нефти. Котировки «черного золота» хоть и отскочили от вчерашних минимумов, но пока держатся чуть выше $90 за баррель. Неудивительно, что акции «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» сегодня в лидерах снижения среди «голубых фишек».

Впрочем, нефтяной фактор с большой вероятностью уже отыгран и скоро перестанет давить на рублевые активы. «Дальнейшего снижения нефти Brent пока все же не ждем, полагая, что многие факторы уже учтены в цене, а потенциально еще есть риски срыва поставок из России. Сегодня рассчитываем на удержание Brent в зоне 90-92 долл./барр», — полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка.

Сильнее других высоколиквидных акций падает «Газпром». Вчера появилась информация о том, что совет директоров газовой монополии принял решение повысить объем инвестиционной программы на 13%. При этом программа заимствований увеличена на 113 млрд руб. — до 386 млрд. Таким образом, подлежащая распределению между акционерами будущая прибыль сократится.

В результате, по итогам первого часа торгов Индекс Мосбиржи снизился на 3,3%, и техническая картина по индикатору резко ухудшилась. Индекс Мосбиржи вновь не смог закрепиться выше важной отметки 2000 пунктов, риски его ухода в зону поддержки 1900-1930 пунктов увеличились. У многих игроков начали срабатывать стоп-заявки, ограничивающие убытки, и это лишь усиливает снижение.

Только несколько бумаг из всего списка торгующихся на Московской бирже растут. Среди них ритейлеры Fix Price и X5 Retail. Лучше рынка выглядят МТС и «Ростелеком», которые считаются некой защитой в периоды падения рынка.

Рынок облигаций более сдержанно отреагировал на слова генерала. Индекс Мосбиржи гособлигаций сегодня прекратил подъем, наблюдавшийся до этого 6 сессий подряд. Это говорит о том, что никакой паники на российском финансовом рынке нет.

Примерно на полпроцента слабеет рубль к доллару. Но такая реакция курса рубля, укреплявшегося 4 дня подряд, говорит лишь о том, что валютные спекулянты воспользовались поводом для фиксации прибыли. Судя по характеру торгов, масштабного бегства инвесторов «в доллар» пока не происходит.

Есть надежда, что сегодня вечером рынок получит поддержку в виде дорожающей нефти в случае, если запасы этого сырья в Штатах окажутся ниже прогнозов. Но определяющую роль будут играть новости о ходе СВО.