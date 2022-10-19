В Минобороны РФ рассказали о поражении всех назначенных инфраструктурных объектов Украины

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

«В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — указывается в сводке.

В частности, на Красно-Лиманском направлении пресечены попытки ВСУ форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка; на Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе Николаева и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ, а также формирований наемников; поражены семь пунктов управления и три склада боеприпасов в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях.

«В районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелизаветовка Одесской области уничтожены две пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — говорится в сообщении министерства. Средствами ПВО в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Также в Минобороны рассказали, что ВСУ не прекращают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. «Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов», — сообщается в пресс-релизе.

Подчеркивается, что в результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр ЗАЭС, десант противника был уничтожен; потери ВСУ при этом составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.