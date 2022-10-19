В правительстве задумались о ликвидации «Роснано»

В кабмине обсуждают возможное расформирование госкомпании «Роснано» из-за ее убыточности.

Об этом пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что санкции фактически полностью лишили корпорацию возможности самостоятельно обслуживать свои обязательства и усугубили ее финансовые проблемы. В связи с этим в правительстве задумались о целесообразности поддержки компании и выдвинули идею о возможности прекращения ее деятельности.

Сообщается, что письмо с соответствующим предложением направил президенту РФ Владимиру Путину министр финансов Антон Силуанов. По словам источников газеты, госкомпанию могут распродать; исключение составят активы, которые представляют значимость для технологического развития страны — их могут получить другие профильные госкорпорации.

РБК со ссылкой на осведомленный источник пишет, что до этого рассматривались три сценария: ликвидация структуры, передача ее в одну из госкорпораций с сохранением одной или нескольких ключевых компетенций, к примеру, по водородному транспорту, а также развитие с утверждением новой инвестиционной программы. «Сейчас актуальны два первых сценария — ликвидация или передача с соответствующим сужением профиля деятельности», — уточнил собеседник агентства.

На минувшей неделе стало известно, что Минфин выплатил за «Роснано» долг на 9 млрд руб., погасив облигации с госгарантией. Долги компании впервые погасили за счет средств казны.

С 2008 года «Роснано» возглавлял Анатолий Чубайс, в декабре 2020 года его сменил Сергей Куликов, ранее работавший в «Ростехе». По его словам, к концу 2020-го долг «Роснано» составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах достигли 126 млрд руб.