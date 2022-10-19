В ЦБ предупредили о вызовах, с которыми столкнулся потребительский спрос

В сентябре оживление экономической активности в России приостановилось, инфляционное давление усилилось в том числе за счет уменьшения потребительского спроса. При этом может замедлиться и рост предложения на фоне объявленной частичной мобилизации, оказав влияние на общую динамику деловой активности в ближайшие месяцы. В целом же, российская экономика демонстрирует высокую адаптивность к внешнеторговым и финансовым ограничениям, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

Статья по теме: Проект бюджета: одна загадка и несколько подарков

«После значительного снижения в II квартале потребительский спрос в III квартале восстанавливался вслед за доходами населения и смягчением денежно-кредитных условий. Одновременно изменялась структура потребления. Наиболее сильное отставание от докризисных уровней сохраняется в секторе непродовольственных товаров, причем в тех его группах, где наблюдался массовый уход поставщиков и ретейлеров из недружественных стран и имеет место нехватка товаров привычных брендов», — говорится в обзоре ЦБ.

Аналитики полагают, что при подобных условиях инфляционное давление в сегменте непродовольственных товаров может повыситься даже при сохранении пониженных объемов расходов на них. Если же спрос россиян переключится на другие сегменты, услуги, например, то там цены могут вырасти, что создаст дополнительное инфляционное давление.

В целом же, объемы потребления начали восстанавливаться, полагает регулятор. Лучшую динамику демонстрирует категория платных услуг — там отставание от уровня начала года уже невелико. Снизившаяся доступность зарубежного отдыха и уход международных корпораций с ресторанного рынка были достаточно успешно компенсированы усилиями отечественного бизнеса. В продовольственном сегменте ограничения на стороне предложения были не так значимы, из-за того, что санкции не затронули большинство категорий и благодаря достаточно низкой доли импорта. Однако после февраля россияне несколько изменили структуру повседневного потребления в пользу более доступной продукции. Так, для 73% потребителей низкие цены стали главным критерием при выборе магазина, а статистика торговых сетей и онлайн-ретейлеров фиксировала всплеск популярности скидок и промоакций до уровней выше докризисных (52% в офлайн-ретейлерах и 80% в онлайне), уточнили в ЦБ со ссылкой на опрос компании Nielsen.

«Изменение потребительских настроений на фоне роста неопределенности может временно сдержать восстановление потребления в начале IV квартала. В конце сентября произошло переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат (развлечения,такси и другие). Сокращение численности рабочей силы после объявления о частичной мобилизации может осложнить компаниям решение проблем, связанных с ограничениями на стороне предложения, сдерживая общую динамику экономической активности в ближайшие месяцы», — предупредили в ЦБ.

