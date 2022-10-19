В Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР появится территориальная оборона

Территориальная оборона появятся на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей, также там будут работать соответствующие межведомственные штабы.

Об этом говорится в президентском указе о мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с введением в них военного положения.

Поясняется, что решение о территориальной обороне и создании координирующих органов принято с целью повышения эффективности действий местных властей.

Уточняется, что главы регионов, где введено военное положение, смогут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, органах исполнительной власти и местного самоуправления, а также осуществлять мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, ответственные лица будут наделены полномочиями «по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

Этим же указом в соседних с новыми регионами России субъектах РФ — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях — вводится особый режим, в рамках которого главы регионов получат дополнительные полномочия по защите населения и территорий от ЧС. В рамках этого режима высшие должностные лица могут осуществлять отдельные мероприятия по территориальной обороне.