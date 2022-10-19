Владислав Овчинский: В Москве увеличили производство LED-экранов на 12% с начала 2022 года

Московская компания HD Led Tech с начала 2022 года нарастила производство LED-экранов на 12%. За последние десять лет производитель реализовал уже более 18 тысяч проектов на территории России и в странах СНГ. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столичная компания HD Led Tech установила за десять лет более 18 тысяч светодиодных устройств на различных объектах: стадионах, вокзалах, торговых и бизнес-центрах, в зоопарке, на автомобильных магистралях, пешеходных зонах. Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных поставок комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в странах СНГ. С начала года производство LED-экранов увеличилось на 12%», - рассказал Овчинский.

Число работников на производстве составляет 90 человек, в том числе 10 сотрудников в отделе НИОКР. Специалисты проводят работы по проектированию несущих конструкций, анализу рекламных мест, сборки и установки светодиодных устройств, последующему сервисному обслуживанию. Компания ежегодно выпускает более 2,5 тысячи квадратных метров видеоэкранов.

«Ввиду того, что некоторые иностранные вендоры ушли с российского рынка, часть заказов размещается теперь на нашем производстве. В настоящее время мы наблюдаем эффект замещения импортной продукции нашей. Мы постоянно внедряем инновации как в технологические процессы производства, так и в сами устройства. На все экраны устанавливается исключительно современное программное обеспечение собственной разработки. Благодаря этому клиенты могут настраивать контент, транслируемый на видеоэкранах, в любой момент из любой точки мира при помощи телефона, планшета или ноутбука», - добавил основатель компании Михаил Крючков.