Власти Херсонской области сообщили о начале наступления украинских сил

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, чиновник рассказал, что группировка перешла в наступление после артиллерийской подготовки. На данный момент все атаки отражены, продолжается удерживание линии оборон.

«Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар», — рассказал Стремоусов. Он уточнил, что дроны находятся на удалении, без входа в зону ПВО.

Между тем в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. В частности, тревога объявлена в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской областях, а также в Николаевской области и на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и ДНР.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что въезд для гражданских на правый берег Днепра закрывается на неделю. Идет эвакуация жителей Херсона, планируется вывезти 50–60 тыс. человек.

Накануне, 18 октября, командующий российскими войсками в спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что ВСУ собираются прорвать оборону россиян на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Также он предупредил о возможных ударах по Каховской ГЭС. Обстановку в Херсонской области Суровикин назвал непростой.