Власти РФ изменят концепцию миграционной политики

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о необходимости внесения корректировок в действующую Концепцию государственной миграционной политики, которые учитывали бы весь комплекс существующих и потенциальных вызовов. По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, изменения в действующую концепцию внесут до конца текущего года, при этом уже намечены «масштабные мероприятия» в местах компактного проживания мигрантов и ужесточение ответственности за нарушение правил пребывания в стране, передает пресс-служба Кремля.

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«Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества. Ситуация в мире динамично меняется, возникают новые глобальные и региональные факторы, влияющие на миграционную сферу, и нам нужно своевременно и эффективно реагировать на эти изменения, совершенствовать нашу работу, исходя из тщательного анализа новых реалий. Так, очевидно, что необходимо скорректировать действующую Концепцию государственной миграционной политики – она должна в полной мере учитывать весь комплекс как существующих, так и потенциальных вызовов, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства», — заявил Путин.

Как уточнил Николай Патрушев, на фоне ослабления коронавирусных ограничений в этом году в Россию прибыло на треть больше иностранцев, преимущественно с целью трудоустройства. Еще порядка 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в РФ. В связи с этим, по его словам, назрела необходимость «уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции» и было принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что особое внимание будет уделено поддержке людей, прибывших из населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, будут оказаны дополнительные меры по защите россиян, пострадавших от русофобской политики за рубежом. Также, по его словам, правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению «членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений».

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране. Значительное внимание обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам», — добавил Патрушев.

