Врио губернатора Херсонской области сообщил о закрытии въезда в регион для гражданских лиц

Власти Херсонской области закрывают въезд для гражданских лиц на семь дней.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио губернатора Владимир Сальдо. По его словам, мера вводится для для упорядочения процесса эвакуации мирного населения. Попасть в регион смогут только сотрудники снабжающих компаний по пропускам комендатуры; все органы власти области переберутся на левый берег Днепра.

Утром 19 октября в Херсонской области началась организованная эвакуация жителей с правого берега Днепра на левый. «В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — сообщил врио главы региона. Покинувших Херсонскую область людей готовы разместить в пансионатах и отелях на берегах Черного и Азовского морей, рассказал он.

Сдавать Херсон Киеву никто не планирует, подчеркнул Сальдо. Власти Херсонской области ожидают наступление ВСУ, однако сил хватает, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление, отметил чиновник. По его словам, из Херсона за последние два дня выехало более 5 тыс. человек, всего планируется эвакуировать около 60 тыс.

Днем ранее врио губернатора объявил о вывозе жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра из-за обстрелов и риска разрушения плотины Каховской ГЭС. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал всем, кто эвакуируется, сертификаты на жилье в любом регионе России.

Накануне, 18 октября, командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин назвал ситуацию в Херсоне непростой. Утром 19 октября замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают к линии фронта десятки тысяч военных, и призвал местное население эвакуироваться.