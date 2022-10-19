XX съезд КПК: «Огонь в бумагу не завернешь»*

Практически нет сомнений, что на XX съезде Коммунистической партии Китая действующему главе Китая Си Цзиньпину будет разрешено руководить Китаем в течение следующего пятилетнего срока. Как известно, до сих пор действовал принцип «один руководитель — два срока». Создатель этой схемы Дэн Сяопин хотел обеспечить постоянную смену поколений лидеров, чтобы сохранить политические лифты в партии и снять потенциальное внутреннее напряжение.

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Однако эта схема, как считают многие, работает в «мирный» период — то есть когда мир развивается по правилам и когда устойчивое развитие является безусловным приоритетом государства. Сейчас же складывается другая ситуация — мировая система идет вразнос, эксперты предрекают глобальный экономический кризис, и в этой ситуации Китаю нужен не новый, а опытный рулевой. И альтернатив нынешнему руководителю КНР нет — товарищ Си будет править третий срок.

Есть основания считать, что во время этого срока Китай будет вести себя внешне гораздо более активно, или, если угодно, агрессивно, чем в предыдущие годы. По целому ряду причин.

Во-первых, из-за возросшей агрессивности Соединенных Штатов. Между Республиканской и Демократической партиями множество разногласий по множеству вопросов, однако остаются пункты, по которым сохраняется консенсус. И один из них — необходимость сдерживать Китай. Причем чем быстрее растет Китай, тем меньше разборчивости в методах этого сдерживания. И речь идет не только о экстенсивном росте — Соединенные Штаты все больше и больше обеспокоены скачком КНР в области высоких технологий.

Во-вторых, из-за обострения ситуации вокруг Тайваня. Недавний визит Нэнси Пелоси на остров показал, что Соединённые Штаты и дальше будут пытаться провоцировать Пекин — в том числе и заигрывать с идеей независимости острова. Что, в свою очередь, будет заставлять китайское руководство предпринимать более жесткие действия по демонстрации своих возможностей и последствий от пересечения Соединенными Штатами красных линий.

В-третьих, из-за демографической специфики. Эксперименты с «одна семья-один ребенок» привели к перекосу, в результате чего через какое-то время средний возраст населения страны резко вырастет — что, в свою очередь, повлечет рост финансовой нагрузки на сравнительно немногочисленное среднее поколение. Да, на съезде Си Цзиньпин заявил о новой стратегии по увеличению рождаемости — однако уже поздно, яма образовалась. И эксперты считают, что выходом из этой демографической ямы станет экспансия на внешних рынках, ресурсы которых позволят Китаю поддерживать сравнительно высокий уровень жизни и такой же экономический рост.

Наконец, в-четвертых, КНР явно будет принимать активнейшее участие в переформатировании мирового порядка, которое, вероятнее всего, последует в результате российской специальной военной операции на Украине.

Да, Си Цзиньпин, конечно, об агрессии не говорил (разве что заявил, что КНР не откажется от возможности возвращения Тайваня силовым путем). В своем выступлении он выступал с мирными инициативами. Однако вопрос в том, можно ли эти мирные инициативы нельзя реализовать мирными методами?

Так, например, китайский лидер обещал обеспечить двукратное повышение ВВП к 2035 году. Вот только эксперты посчитали, что для этого экономика КНР должна расти примерно на 5% следующие 13 лет — что оценивается как маловероятный сценарий, учитывая мировой кризис и структурные проблемы китайской экономики (в том числе и демографические, о которых речь шла выше). Обеспечить такой экономической рост КНР сможет только за счет более экспансивной внешней экспансии — что неминуемо приведет к битве за новые рынки.

Товарищ Си обещал продвигать китайскую «мягкую силу», сотрудничество с другими странами в деле реализации национальных задач. Однако такому сотрудничеству, как показывает практика, часто сопутствуют и конфликты. И речь тут не только о том, что КНР придется защищаться от санкций за сотрудничество с Москвой. На фоне общего сокращения ресурсной базы обостряется битва за «колонии», и попытка Китая привязать к себе экономики африканских, азиатских и тихоокеанских стран будет встречать все более и более жесткое сопротивление со стороны Запада.

Не имея возможности конкурировать с китайским подходом («инвестиции без довесков в виде требований защиты прав человека, борьбы с коррупцией и т.п.»), западные страны будут все чаще и чаще прибегать к попыткам устраивать в странах третьего мира антикитайские перевороты — а значит Пекин должен быть готов силой защищать свои интересы, инвестиции и граждан в новых «колониях».

По сути, Соединенные Штаты сами не оставили Китаю никакой альтернативы кроме как жестко защищать свои национальные интересы и национальную безопасность (о которой Си Цзиньпин в своей речи сказал 26 раз). Ну и кроме как назначить на роль защитника лидера, готового и умеющего эти интересы защищать.

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*Китайская пословица