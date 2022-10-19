В Евросоюзе не могут договориться о том, как бороться с энергетическим кризисом

То, что в объединенной Европе давно уже нет единства, которым с так любят гордиться в Брюсселе, в очередной, причем, далеко уже не первый раз, показала встреча министров иностранных дел членов Евросоюза, собравшихся в Люксембурге накануне предстоящего в конце этой недели саммита ЕС. Главы европейских МИД собрались обсудить энергетический кризис и меры борьбы с ним, но, как обычно, не смогли прийти к единому мнению по многим важным вопросам, пишет Oil Price.

Ряд европейских стран сомневаются в целесообразности ведения потолка цен на природный газ; другие хотят ввести ценовое ограничение, но не на весь газ, а только на сжиженный (СПГ); третьи не согласны с предлагаемыми Еврокомиссией (ЕК) субсидиями домохозяйствам для оплаты счетов за газ и электроэнергию. Имеются разногласия и по другим вопросам.