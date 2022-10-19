В Евросоюзе не могут договориться о том, как бороться с энергетическим кризисом

То, что в объединенной Европе давно уже нет единства, которым с так любят гордиться в Брюсселе, в очередной, причем, далеко уже не первый раз, показала встреча министров иностранных дел членов Евросоюза, собравшихся в Люксембурге накануне предстоящего в конце этой недели саммита ЕС. Главы европейских МИД собрались обсудить энергетический кризис и меры борьбы с ним, но, как обычно, не смогли прийти к единому мнению по многим важным вопросам, пишет Oil Price.
Ряд европейских стран сомневаются в целесообразности ведения потолка цен на природный газ; другие хотят ввести ценовое ограничение, но не на весь газ, а только на сжиженный (СПГ); третьи не согласны с предлагаемыми Еврокомиссией (ЕК) субсидиями домохозяйствам для оплаты счетов за газ и электроэнергию. Имеются разногласия и по другим вопросам.
Обращает на себя внимание, что Брюссель предпочитает поменьше распространяться о разногласиях между членами ЕС по мерам борьбы с энергетическим кризисом. Это за еврочиновников делают представители европейских государств, которые доносят до журналистов позицию своих правительств по спорным вопросам. Хорватия и Литва, например, поддерживают введение потолка цен на весь природный газ, а Словения хочет ограничить цены только на СПГ.
«Словения будет выступать за скорейшее, если можно немедленное, введение так называемого «динамического потолка цен» на сжиженный газ»,- сообщил агентству Reuters госсекретарь при МИД Словении Марко Стукин.
Несколько европейских стран соглашаются с нежеланием ЕК вводить ограничение цен на СПГ, потому что эта мера, боятся они, может ослабить экономический стимул для производителей сжиженного газа отправлять в Европу газовозы с газом. Это особенно ни к чему именно сейчас, когда газ так нужен европейцам.
Кроме потолка цен на газ, Хорватия также выступает за совместные закупки газа Евросоюзом. Между тем, Словакия хочет провести реформу, которая отделит цены на электроэнергию, выработанную за счет сжигания газа, от цен электроэнергии, производимой из других источников. Братислава также предлагает выделить прямые субсидии для домохозяйств и бизнеса. Однако против прямых субсидий от ЕС выступает Финляндия, которая совсем недавно заявила о поддержке введения потолка цен на весь газ.
Еврокомиссия обнародовала 18 октября новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европе, но в нем, как и ожидалось, нет пункта о немедленном введении потолка цен на газ по упомянутой выше причине: мнения членов ЕС по этому вопросы разделились. Урсула фон дер Ляйен предлагает ввести механизм коррекции цен для установления динамического ценового лимита для сделок на крупнейшей в Европе газовой бирже —хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах. Кроме этого, предлагаются временные меры для предотвращения резких скачков цен на рынках деривативов.