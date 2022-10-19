Во Франции началась общенациональная забастовка

У президента Франции Эмманюэля Макрона сейчас, пожалуй, самые трудные дни после мая, когда прошли президентские выборы. Французские профсоюзы начали во вторник, 18 октября, общенациональную забастовку. Ее участники требуют повышения зарплат и ссылаются на очень высокую инфляцию.

Забастовка является продолжением забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и в основном затронет общественный сектор.

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Забастовка работников НПЗ привела к серьезным перебоям со снабжением бензином автозаправок. Правительство приняло решение заставить часть бастующих выйти на работу, но руководство профсоюзов воспользовалось этой возможностью и обвинило власти в нарушении права французов бастовать. Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что правительство продолжит усилия по прекращению забастовки работников НПЗ, потому что перед немногочисленными автозаправками, где еще остался бензин, выстроились многокилометровые очереди автомобилистов.

«Будут приняты все необходимые меры, — подчеркнул Веран.— Блокирование НПЗ после достижения договоренности о зарплатах, ненормальная ситуация».

Действительно, левый профсоюз CGT призвал своих членов продолжить забастовку на предприятиях TotalEnergies, которая продолжатся уже три недели, несмотря на то, что администрация этой нефтяной компании согласилась повысить зарплаты на 7%. Более умеренные профсоюзы это решение удовлетворило, но CGT требует 10-процентного увеличения, ссылаясь на инфляцию и огромную прибыль нефтяников.

Забастовки энергетиков не ограничились только сектором переработки нефти. Прекратили работу и работники EDF, главного оператора французских АЭС, на которых сейчас проходят профилактические и ремонтные работы. Представитель профсоюза FNME-CGT заявил, что работа остановлена на 10 АЭС. В результате задержки работ на 13 реакторах производство энергии в стране снизилось в общей сложности на 2,2 ГВт.

В общенациональной забастовке принимают участие и транспортники, поэтому, как сообщает Reuters, прервано, например, сообщение между Парижем и Лондоном по тоннелю под Ла-Маншем. Железнодорожная компания SNCF отменила из-за забастовки половину поездов на пригородных линиях, но серьезных проблем на общенациональных маршрутах, по крайней мере, пока нет.

Из-за отказа выйти на рабочие места гражданских служащих отменены занятия в школах и закрыты многие общественные учреждения.

Претензий у французов к правительству хватает и без высокой инфляции. Правительство Элизабет Борн должно сейчас принимать бюджет на 2023 год. При этом оно намерено воспользоваться новым законом, позволяющем ему избежать голосования в парламенте.

Демонстрации протеста пройдут по всей Франции. В Париже многотысячная демонстрация начнется в 15 часов по московскому времени. Тысячи парижан провели генеральную репетицию в минувшее воскресенье, выйдя протестовать против роста цен. В воскресной акции участвовал лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меленшон.