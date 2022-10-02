Глава зернового союза спрогнозировал необычную ситуацию с ценами на рис и гречку

В России гречка обычно стоит дороже риса, однако в этом сезоне соотношение может измениться. Стоимость гречки падает на фоне большого урожая, рис же может подорожать на 10%, сообщил в эфире радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

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«Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене – минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться», — рассказал Злочевский.

Урожай риса в этом году, по его данным, будет немного меньше — порядка 900 тыс. тонн вместо обычных 1,1 млн тонн. Однако его должно хватить на удовлетворение внутреннего спроса. Потребление риса в России оценивается в среднем в миллион тонн в год, из них 800 тыс. тонн — собственного производства и около 200 тысяч — импортного.

«Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный, на него есть потребительские предпочтения. Говорить о том, что будут взрывные процессы, связанные с ростом цен на рынке риса, не приходится. Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах 10%», — добавил Злочевский.

