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Кадыров заявил о новой тактике в зоне СВО, к которой «противник был не готов»

2 октября 2022, 17:18

Он подчеркнул, что действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты

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Новая тактика, которой придерживаются бойцы чеченских подразделений и союзных сил в зоне спецоперации, уже приносит отличные результаты. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, не уточнив при этом, в чем именно заключается эта тактика.

«Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери. Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества», — написал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что это лишний раз подтверждает его слова, что «на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела». 
 