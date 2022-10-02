Кадыров заявил о новой тактике в зоне СВО, к которой «противник был не готов»

Новая тактика, которой придерживаются бойцы чеченских подразделений и союзных сил в зоне спецоперации, уже приносит отличные результаты. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, не уточнив при этом, в чем именно заключается эта тактика.

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«Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери. Западное вооружение, которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества», — написал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что это лишний раз подтверждает его слова, что «на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела».

