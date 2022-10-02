Конашенков сообщил об успехах на Краснолиманском направлении

За прошедшие сутки на Краснолиманском направлении в результате ударов ВКС России в районе Ямполовки ДНР было уничтожено 10 танков, 25 БМП, убиты более 200 украинских военнослужащих, 320 ранены. На Купянском направлении в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области ракетными ударами ликвидированы еще свыше 100 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях. Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих», — добавил Конашенков.

В Минобороны подсчитали, что за сутки боевых действий на Николаево-Криворожском направлении российские подразделения уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

Также в ведомстве также уточнили, что в результате высокоточного ракетного удара ВКС России, который был осуществлен еще 29 сентября по зданию управления Службы безопасности Украины в Днепропетровске, было ликвидировано более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников, еще около 40 числятся пропавшими без вести.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли поражение 51-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178-ми районах. Были уничтожены командно-наблюдательный пункт в Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ под Херсоном, 14-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом, база подготовки 9-го полка нацгвардии Украины в Запорожье, а также 7 складов боеприпасов и радиолокатор наведения ЗРК «С-300». Российские средства ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников, 22 снаряда американской РСЗО «HIMARS» и баллистическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппарата, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники», — заключил Конашенков.