Мать и жена Кадырова получили госнаграды ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы — президенту и вице-президенту Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова матери и жене главы Чечни Аймани Несиевне и Медни Мусаевне. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Статья по теме: Кадыров предложил мобилизовать половину российских силовиков

«Высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе. По решению Аймани Несиевны с самого начала проведения специальной военной операции десятки тысяч тонн гуманитарной помощи регулярно доставляются в ЛНР и ДНР», — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что нуждающиеся семьи и соцучреждения Донбасса, благодаря действиям фонда, получают продукты питания, медикаменты, медоборудование, одежду, средства первой необходимости, сладости и школьные принадлежности. Кроме того, по его словам, «сотням раненых и больных организован выезд на территорию РФ для лечения».

