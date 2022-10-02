Минтранс Подмосковья рассказал, как добраться до грибных мест общественным транспортом

Жители Москвы и Подмосковья могут доехать до грибных мест не только на собственных автомобилях, но и на пригородных электричках и региональных автобусах. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместило у себя на сайте 15 маршрутов к самым грибным местам.

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«Можно отправиться в Чехов на станцию Луч, от которой, следуя на восток, можно набрать много сыроежек, подосиновиков, подберезовиков и маслят. Добраться до станции можно на автобусах, следующих по маршруту №29 "Платформа Луч — Автовокзал Чехов" до остановки "Платформа Луч», — сообщили в Минтрансе.

В Наро-Фоминском округе грузди и опята можно найти рядом со станцией Победа, доехать до которой удобнее на автобусах №55, следующих от ж/д станции Селятино. В Подольске до грибных мест можно добраться на электричках до станции Львовская или на автобусах: №61 — с автовокзала Чехова, №51 и №52 — со станции МЦД Подольск, №42 — с Романцево и №54 — с Молодежного.

За опятами и лисичками можно отправиться со станции Опалиха в Красногорске в сторону деревни Сабурово. До остановки «Станция МЦД Опалиха» следуют пять маршрутов: №833 и №833к от станции Павшино, №120к — от метро Тушинская, №38к — с Благовещенской улицы и № 833к — с улицы Кирова.

Любителям лисичек, груздей и рыжиков предлагают отправиться в Дмитровский округ на станцию Икша. От нее, свернув на северо-восток, нужно двигаться в сторону деревни Хорошилово. Добраться до Икши можно не только на электричке, но и на автобусах: №32 «Санаторий Горки — Автовокзал Дмитров», №43 «Станция Икша — Ассаурово» и №401 «Метро Алтуфьево — Автовокзал Дмитров».