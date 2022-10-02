Москвичам назвали срок наступления «старого бабьего лета»

Предстоящую неделю в Центральной России можно разделить на два разных периода: первая половина будет по-осеннему ненастной, с четверга дожди прекратятся и уже в пятницу наступит «старое бабье лето», сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Статья по теме: Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в октябре

«В понедельник на регион вновь обрушатся аномальные дожди с наибольшей интенсивностью в период с 3 часов ночи до 15 часов дня, за это время выпадет до двух ведер дождевой воды на метр квадратный. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +10…+15. При этом с наступлением светлого времени суток ветер в порывах будет достигать штормовых для мегаполиса значений – до 15-20 м/с», — предупредил Тишковец.

Во вторник, по его словам, дожди ослабеют, но из региона не уйдут. При этом станет прохледнее: ночью — до +5…+10, днем — не выше +8…+13. В среда будет еще холоднее — столбики термометров не поднимутся выше +6…+11, не исключены и небольшие дожди.

В четверг, по прогнозу синоптика, в столицу придет теплый атмосферный фронт, благодаря чему показания термометров повысятся на 2-3 градуса. В пятницу потеплеет до +11…+16, а в выходные москвичей порадует сухая и комфортная погода, днем воздух прогреется до +12…+17, что на 5 градусов выше положенной климатической нормы, сообщил Тишковец.

