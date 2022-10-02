Отбор газа из подземных хранилищ ЕС превысил закачку впервые с весны

Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европейском союзе впервые с окончания прошлого отопительного сезона (конец марта — начало апреля), превысил закачку. При этом заполнять ПХГ продолжают 16 из 18 государств ЕС, сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на предварительные данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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По данным GIE, показатель ушел в минус из-за того, что единственное ПХГ в Бельгии за день было опустошено (− 92,09 п.п.). Темпы закачки газа в хранилища ЕС падают с 25 сентября, они опустились уже до 0,51 п.п. за день — минимального значения за полгода. В целом, на конец газовых суток 30 сентября (завершились в 7:00 мск 1 октября), уровень заполненности европейских ПХГ составил 87,83%.

Общий объем ПХГ в ЕС оценивается в 110 млрд кубометров, сейчас в них находятся около 95,3 млрд кубометров газа. Целевой уровень заполненности хранилищ в 80%, который планировалось достичь к 1 ноября, превысили уже 13 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ.