Принятие новых регионов в состав РФ признали конституционным

Конституционный суд РФ признал соответствующими основному закону страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Переходный период для интеграции новых субъектов в российскую систему продлится до 2026 года, следует из постановлений на сайте КС РФ.

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«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — говорится в постановлении, касающемся ДНР.

Аналогичные постановления суд вынес в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Переходный период для интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов госвласти действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года, указано в постановлениях.

Проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям Госдума рассмотрит в понедельник, 3 октября, заявил спикер Вячеслав Володин.

