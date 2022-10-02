Специалист Минздрава назвал способ расширить суженные сосуды без лекарств

Периферическое кровообращение обеспечивает ткани организма питательными веществами, доставляет к ним кислород и отводит продукты обмена. Чаще всего к сужению сосудов приводит облитерирующий атеросклероз, а самый лучший их расширитель — мышечная активность. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по спортивной медицине, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой реабилитации, спортивной медицины и физкультуры РНИМУ Пирогова Борис Поляев.

Статья по теме: Лео Бокерия дал простой совет для здоровья и долголетия

«Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце. Даже небольшое, около доли секунды, мышечное сокращение улучшает кровообращение. После физических упражнений достигается экономизация работы сердца — под влиянием упражнений в мышцах быстрее накапливаются энергетические вещества, уменьшается их расход. Повышается тонус вен и ускоряется венозный кровоток. Ритмичная смена сокращений и расслаблений скелетных мышц способствует продвижению крови к сердцу», — рассказал Поляев.

Умеренные физические нагрузки хорошо помогают и при гипертонии, отметил врач. Он посоветовал почаще гулять, заниматься скандинавской ходьбой, делать дыхательную гимнастику и упражнения, направленные на расслабление мышц. Для профилактики гипертонии, по его словам, прекрасно подходит плавание, так как вода расслабляет мышцы и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Поляев призвал особо не усердствовать, выполнять упражнения в среднем темпе, но обязательно ежедневно — физическая активность должна занимать от 40 минут до 1 часа.

